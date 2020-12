Inflação em Fortaleza é a maior para novembro desde 2014

A inflação na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) avançou 0,80% em novembro, a maior variação para o mês desde 2014, quando o avanço do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi de 0,81%. Apesar da alta, o resultado de novembro foi 0,03 ponto percentual abaixo da inflação de outubro (0,83%). Os dados foram divulgados nesta terça-feira (8) pelo IBGE.

No ano, o indicador acumula alta de 4,23% e, em 12 meses, de 5,56%, acima dos 4,95% observados nos 12 meses imediatamente anteriores.

Grupos

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, seis tiveram alta em novembro. A maior variação (2,99%) veio do grupo Alimentação e bebidas. A segunda maior contribuição veio de Vestuário (1,63%).

Também tiveram alta os grupos Comunicação (0,78%), Artigos de residência (0,64%), Despesas pessoais (0,41%) e Habitação (0,26%). Já os grupos Saúde e cuidados pessoais (-0,71%) e Transportes (-0,15%) tiveram variação negativa.

> IPCA para 2020 passa de 1,99% para 2,05%, revela Focus

A aceleração verificada no grupo Alimentação e bebidas (2,99%) ocorreu principalmente devido às altas mais intensas em alguns itens do subgrupo alimentos para consumo no domicílio (3,71%), a exemplo da batata-inglesa (27,88%), óleo de soja (11,32%), arroz (10,13%), carnes (4,45%), aves e ovos (4,42%). No lado das quedas, o destaque foi a cebola (-4,09%).

A alimentação fora do domicílio também acelerou na passagem de outubro (0,75%) para novembro (0,85%), influenciada especialmente pela alta nos sorvetes (2,78%) e na refeição (1,17%).

Nos Transportes (-0,15%), a maior alta veio das passagens aéreas (6,21%), seguida dos transportes por aplicativo (5,08%). Os combustíveis tiveram queda de -1,51%, com destaque para a gasolina (-1,61%)

O grupo Vestuário acelerou em novembro (1,63%) frente a outubro (0,39%). A principal alta foi registrada nas bolsas (3,61%), relógios de pulso (3,44%) e uniforme escolar (3,44%). Por outro lado, foram registradas quedas nos itens vestido (-2,74%) e mochila (-2,45%).

Sobre o IPCA

O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980, se refere às famílias com rendimento monetário de um a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília. Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados entre 28 de outubro e 27 de novembro de 2020 (referência) com os preços entre 29 de setembro e 27 de outubro de 2020 (base).

