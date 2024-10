Indaiá lança novas embalagens de garrafas de água mineral; confira as novidades

A cearense Indaiá lança nesta quarta-feira (16), em edição especial, novas embalagens para as linhas de água mineral. A empresa, que faz parte do portfólio da Minalba Brasil, líder no mercado brasileiro de água mineral, traz rótulos diferenciados para as bebidas com e sem gás.

Segundo a companhia, as novas embalagens foram redesenhadas para o consumidor, "trazendo mais frescor e destacando os diferenciais do produto". Um deles está no "muito + gás", na versão gaseificada da água.

Os rótulos recém-lançados chegarão ao mercado nas embalagens de garrafa PET de 330 ml, 500 ml e 1,5 litro.

A nova Indaiá virá acompanhada da mudança de rótulos, que se apresenta em material metalizado em garrafas transparentes para evidenciar a pureza da água.

De acordo com Aélio Silveira, CEO da Minalba Brasil, a alteração nas embalagens da Indaiá tem por objetivo "oferecer o que há de melhor em qualidade e inovação para os nossos consumidores", e acompanha a estratégia de crescimento da marca de bebidas cearense.

"A Indaiá tem crescido rapidamente, e essa nova estratégia faz parte do nosso plano para continuar impulsionando vendas e assegurando uma melhor experiência, desde o ponto de venda até o momento de consumo. Indaiá é tradição nas mesas cearenses, e com essa nova versão, queremos destacar o prazer de beber uma água mais refrescante", reforça.

Campanha nas redes sociais e apoio ao esporte

Ao mesmo tempo que novos rótulos serão lançados, haverá também uma campanha nas redes sociais, que contará com ações com influenciadores digitais. Também está prevista degustações em eventos a serem realizados tanto em Fortaleza quanto em demais cidades do Estado.

Vale lembrar que a Indaiá é ainda patrocinadora oficial do Fortaleza Basquete Cearense, time que disputa a primeira divisão do Novo Basquete Brasil (NBB), principal competição nacional da modalidade.

“A Indaiá sempre esteve presente nos momentos mais importantes da vida dos cearenses, seja em reuniões familiares ou em práticas esportivas. Com essa nova fase, esperamos intensificar ainda mais essa presença, proporcionando uma experiência refrescante e prazerosa. Nosso objetivo é que todos experimentem a nova Indaiá e sintam a diferença”, complementa Aélio.