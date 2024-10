Auxílio-doença pode ser solicitado por beneficiários do INSS nas agências dos Correios

Interessados em dar entrada no benefício por incapacidade temporária para o trabalho, o chamado "auxílio-doença", podem fazer o requerimento em uma agência dos Correios. O envio da documentação exigida segue podendo ser feito digitalmente via Atestmed, uma ferramenta do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O projeto-piloto foi feito em Fortaleza, no Ceará, em março deste ano. Com a expansão a partir desta terça-feira (15), a iniciativa chega a todas as 2,6 mil agências dos Correios espalhadas em todo o País.

A medida deve servir para que o trabalhador não precise mais agendar uma perícia presencial com um médico federal para conseguir o benefício. O Governo pretende, dessa forma, agilizar as concessões do auxílio-doença aos segurados do INSS com necessidade de até 180 dias de afastamento do trabalho.

Atualmente, o tempo médio de análise dos pedidos dos benefícios é de 15 dias, segundo a Agência Brasil.

Veja também Negócios Auxílio Gás do governo federal vai ser ampliado para 20 milhões de famílias até 2025 Ingrid Coelho Pente-fino já excluiu 125 mil beneficiários do auxílio-doença; governo fará mutirão de perícia

Como é feito o pedido do auxílio-doença nos Correios

Com a mudança, os segurados do INSS podem requerer o auxílio-doença pela perícia digital do Atestmed diretamente nas agências dos Correios. Nos locais, funcionários da estatal estarão aptos a fazer a digitalização da documentação apresentada pelo segurado e poderão inseri-la no sistema do INSS.

Nos Correios, também será possível fazer o pré-requerimento do benefício pela Central 135. Neste caso, a solicitação deve ser feita em um prazo de cinco dias, período que o segurado terá para apresentar os documentos exigidos.

Se forem identificadas pendências documentais, a pessoa poderá, ainda na mesma agência dos correios, complementar as informações.

Veja também Negócios Aneel abre consulta pública para discutir renovação de concessões de distribuição de energia no País

Documentação exigida

Para dar entrada no pedido do auxílio-doença, o segurado terá de preencher os seguintes requisitos:

Contribuir para a Previdência Social;

Cumprir carência (mínimo de 12 meses de contribuição antes do afastamento);

Apresentar atestado médico para comprovar a necessidade do afastamento por mais de 15 dias.

Governo espera mais de 100 milhões de atendimentos ao mês

O Ministério da Previdência Social calcula que, com o suporte das agências dos Correios, sejam feitos mais de 100 milhões de atendimentos ao mês.

A pasta aponta que o benefício por incapacidade temporária representa 78,66% dos benefícios concedidos pelo INSS.