Qual o prazo para declarar o Imposto de Renda? Veja calendário

Os contribuintes brasileiros têm até o dia 31 de maio para entregar a declaração do Imposto de Renda 2022. Inicialmente, o prazo era 29 de abril, mas a Receita Federal estendeu a data limite.

No Brasil, o número de declarações deve chegar a 34,1 milhões. Já no Ceará, de 650 mil. O contribuinte que perder o prazo para envio ou não apresentar a declaração do Imposto de Renda 2022 terá de pagar multa.

Os valores são calculados conforme a existência ou não de imposto devido e variam de R$ 165,74 a máxima de 20% do imposto devido.

Quem precisa declarar o Imposto de Renda

Residentes no Brasil:

Rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70; rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil;

Ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto;

Isenção de imposto sobre ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguido de aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias;

Operações em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;

Posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, acima de R$ 300 mil (31 de dezembro de 2021);

Receita bruta na atividade rural de tributáveis acima de R$ 142.798,50;

Quer compensar, em 2021 ou anos seguintes, prejuízos da atividade rutal de 2021 ou anos anteriores;

Passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro

Qual o prazo final para entrega do IR 2022?

O prazo final para a entrega do IR 2022 é em 31 de maio.

Qual o calendário de restituição do IR 2022?

As restituições do Imposto de Renda 2022 serão pagas pela Receita em cinco lotes, a partir de maio. Vale lembrar que o prazo para a declarar o IR 2022 começa em 7 de março e vai até 31 de maio. Veja abaixo o calendário de restituições:

1º lote: 31 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 29 de julho

4º lote: 31 de agosto

5º lote: 30 de setembro