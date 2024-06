Grupo Edson Queiroz abre inscrições para o Summit 2024; veja como se inscrever

O Grupo Edson Queiroz (GEQ) está com inscrições abertas para o Summit GEQ 2024. On-line e gratuito, o evento acontece entre os dias 24 e 27 de junho com palestras que abordam temas de desenvolvimento profissional e pessoal com especialistas do mercado.

Em sua 5ª edição, o Summit tem como tema “Conectando ideias, construindo o futuro”, abordando assuntos como liderança, inovação, superação e alta performance. As inscrições podem ser feitas através do site do Summit GEQ. As vagas são limitadas.

O Summit GEQ é um evento inspirador onde convidamos especialistas em diversas áreas de atuação para compartilhar histórias e conhecimentos, gerando insights aos participantes sobre como atuarem em sua melhor versão, num mercado em constante evolução. Otameiry Furtado Diretora de RH do GEQ

Conheça os palestrantes

Nina Silva, fundadora do Movimento Black Money e D’Black Bank;

João Branco, profissional de Marketing, ex-VP do McDonald’s;

Daniel Spinelli, autor best-seller de ‘A Potência da Liderança Consciente’;

Karina Oliani, médica, atleta, apresentadora de televisão brasileira e a mais jovem brasileira a escalar o Monte Everest.

Summit GEQ 2024

Quando: 24, 25, 26 e 27 de junho

Inscrições: summitgeq.com.br