Governo prorroga decreto de isolamento social sem alterações

O decreto de isolamento social no Estado vai ser prorrogado sem alterações a partir da próxima segunda-feira (4), anunciou o governador Camilo Santana, nesta quarta-feira (30), após reunião semanal do Comitê de gestão que acompanha a propagação do coronavírus no Ceará.

Além desse decreto, segue vigente o decreto específico para o período de 15 de dezembro a 4 de janeiro, que estabelece normas sanitárias para as comemorações de fim de ano no Ceará.

Reunião hoje do Comitê que delibera sobre os decretos relativos ao enfrentamento à pandemia da covid. Ficou definido que o atual decreto será prorrogado sem alterações. (cont) pic.twitter.com/GefmWFGyVX — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) December 30, 2020

O governador ponderou que apesar do aumento de casos registrado nas últimas semanas em algumas áreas, relatórios das equipes médicas do Estado apontam estabilidade no atendimento das unidades públicas de saúde, sem maior pressão.

"Mas isso não significa de forma nenhuma que possa haver relaxamento. A situação ainda é de alerta. É fundamental que todos os cuidados continuem sendo tomados, especialmente nas comemorações de final de ano, para que não haja aglomerações", destacou Camilo.

Ele ainda ressaltou que o risco continua. "É preciso muita prudência para evitar um crescimento exponencial, que significaria uma alta procura às UPAs e hospitais, como já vem ocorrendo em outras partes do Brasil. A vacina está próxima e, até lá, todo cuidado é necessário".