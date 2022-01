Camilo Santana anuncia novo decreto com medidas de combate à Covid-19 para o Ceará

O governador Camilo Santana (PT) anuncia, nesta sexta-feira (28), o novo decreto de isolamento social e reabertura econômica para o Ceará. As medidas sanitárias definidas pelo Comitê Estadual de Enfrentamento à Covid-19 passarão a vigorar a partir da próxima segunda-feira (31).

O anúncio deve acontecer após reunião do comitê científico, que ocorre todas as sextas-feiras.

Mudanças no último decreto

O atual decreto em vigor no Ceará foi publicado no dia 15 de janeiro. Dentre as mudanças anunciadas na ocasião, Camilo Santana recomendou que as escolas com alunos de até 11 anos adiassem o começo das aulas por 15 dias.

O documento também reduziu de 80% para 30% a capacidade de público nos estádios de futebol do Ceará. A medida vale até 5 de fevereiro.

O decreto também tornou obrigatório o uso da máscara de proteção N95 ou similar por trabalhadores dos estabelecimentos considerados mais vulneráveis ao contágio por síndromes respiratórias, como escolas, supermercados e farmácias.