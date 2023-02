Google demite funcionários brasileiros após anúncio de layoff global

O Google confirmou que funcionários brasileiros serão demitidos, conforme notificações enviadas nesta sexta-feira (10). O aviso foi entregue em meio ao corte global de 12 mil trabalhadores anunciado pelo CEO da empresa, Sundar Pichai no dia 20 de janeiro. As informações são da Folha de S.Paulo.

No entanto, o Google Brasil, que tem cerca de 1,8 mil funcionários, não detalhou a quantidade de demissões. Em escala global, a empresa de tecnologia registra 150 mil trabalhadores.

Um funcionário da empresa detalhou que 70 profissionais foram demitidos, representando cerca de 3,9% do total. Dentre as áreas mais afetadas, estão os produtos financeiros, além do marketing e publicidade.

Plano de redução da equipe de trabalho

Com o setor tecnológico enfrentando crise, a Alphabet, empresa matriz do Google, anunciou um plano de redução da equipe de trabalho no dia 20 de janeiro deste ano. A decisão demitirá 12 mil funcionários da gigante da internet.

O comunicado foi feito por Sundar Pichai, CEO da Alphabet, em e-mail enviado aos trabalhadores da empresa. Na mensagem, o diretor-executivo explicou que o corte de funcionários é resposta a “uma realidade econômica distinta, que enfrentamos hoje”.

Pichai ainda contou sobre uma revisão rigorosa, realizada pela companhia, que garantiu que todos os contratados e cargos estejam alinhados com o que eles, como empresa, consideram como as maiores prioridades.

"Os postos que estamos removendo refletem o resultado dessa revisão. O fato de essas mudanças terem um impacto na vida dos 'Googlers' pesa muito sobre mim e assumo toda a responsabilidade pelas decisões que nos trouxeram até aqui", declarou.

No dia 19, tinha sido a vez da Microsoft revelar sua decisão de demitir 10 mil funcionários nos próximos meses. Ambas as empresas unem-se, agora, a outros empreendimentos tecnológicos que têm reduzido o quadro de empregados como forma de reação à crise no setor.