Gasolina já é encontrada por quase R$ 7,30 no Ceará; veja preços

A gasolina segue em alta em todo o Brasil e atingiu o preço máximo de R$ 7,27 em Fortaleza entre os dias 14 e 20 de novembro. As informações são do levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, divulgado nesta segunda-feira (22).

Apesar do aumento de R$ 0,07 no preço máximo registrado no Ceará, o preço médio do litro do combustível se manteve igual ao da semana anterior, de R$ 6,96 de acordo com os valores dos 189 postos pesquisados pela Agência.

O menor preço registrado no Ceará foi de R$ 6,59, valor encontrado em Juazeiro do Norte. Na capital cearense, a gasolina custou em média R$ 6,97 na semana analisada.

O Estado tem o quinto maior valor máximo da gasolina do Nordeste, atrás de Pernambuco, Bahia, Piauí e Rio Grande do Norte.

O maior valor registrado para o litro do combustível no Brasil foi no Rio Grande do Sul, onde a gasolina já é encontrada por R$ 7,99.

Confira os preços máximos da gasolina no Nordeste

Pernambuco: R$ 7,43

Bahia: R$ 7,39

Piauí: R$ 7,29

Rio Grande do Norte: R$ 7,29

Ceará: R$ 7,27

Alagoas: R$ 7,25

Sergipe: R$ 6,99

Paraíba: R$ 6,89

Maranhão: R$ 6,79

Veja preços no Estado

Caucaia

Preço médio: R$ 6,948

Preço mínimo: R$ 6,840

Preço máximo: R$ 6,999

Crato

Preço médio: R$ 6,906 Preço mínimo: R$ 6,820 Preço máximo: R$ 7,100

Fortaleza

Preço médio: R$ 6,970

Preço mínimo: R$ 6,670

Preço máximo: R$ 7,270

Iguatu

Preço médio: R$ 7,057 Preço mínimo: R$ 6,890

Preço máximo: R$ 7,140

Itapipoca

Preço médio: R$ 7,187

Preço mínimo: R$ 7,180

Preço máximo: R$ 7,190

Juazeiro do Norte

Preço médio: R$ 6,858

Preço mínimo: R$ 6,590

Preço máximo: R$ 7,009

Limoeiro do Norte

Preço médio: R$ 7,144

Preço mínimo: R$ 7,128

Preço máximo: R$ 7,149

Maracanaú

Preço médio: R$ 6,979

Preço mínimo: R$ 6,940

Preço máximo: R$ 6,999

Quixadá

Preço médio: R$ 6,796

Preço mínimo: R$ 6,790

Preço máximo: R$ 6,799

Sobral

Preço médio: R$ 6,977

Preço mínimo: R$ 6,899

Preço máximo: R$ 6,999