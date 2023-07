Fortaleza está entre os destinos mais procurados no segundo semestre de 2023, diz pesquisa

Fortaleza está entre os destinos mais visados do Brasil na busca por passagens aéreas, segundo a plataforma Decolar. A Capital cearense divide o ranking com cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Salvador.

De acordo com a Prefeitura da Cidade, que teve acesso a um levantamento detalhado da plataforma, houve um aumento de 36% na busca por passagens nacionais para viagens no segundo semestre deste ano, entre julho e dezembro, quando comparado ao mesmo período de 2019, antes da pandemia de Covid-19.

"Fortaleza tem se mantido no topo das buscas para férias e feriados prolongados", ressalta o secretário do Turismo da Cidade, Alexandre Pereira. O gestor acredita que, além das praias e do sol o ano inteiro, são chamarizes para turistas as programações e riquezas culturais, náuticas, gastronômicas e de artesanato.

Veja a lista dos destinos mais procurados na Decolar

São Paulo Rio de Janeiro Recife Salvador Fortaleza Porto Alegre Brasília Belo Horizonte Florianópolis

