Fortaleza é a capital com o aluguel residencial mais barato do Brasil; entenda

Enquanto Rio de Janeiro e São Paulo concentram os bairros com o aluguel residencial mais caros do Brasil, Fortaleza se destaca por estar na outra ponta. O metro quadrado (m²) de locação de imóveis para moradia na capital cearense foi o mais baixo do País em outubro, em especial no Joaquim Távora.

No bairro da Regional 2 da cidade, o preço médio do aluguel residencial ficou em R$ 17,8/m². Os dados são do Índice FipeZap+, que mede o preço de locação de casas e apartamentos para morar em 25 municípios do País, divulgados nesta segunda-feira (13).

Na publicação, o índice faz um ranking com os dez bairros mais caros de cada uma das 11 capitais pesquisadas:

Fortaleza, Recife e Salvador; na Região Nordeste;

Brasília e Goiânia, no Centro-Oeste;

Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, no Sudeste;

Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, no Sul.

Nessa classificação, o Joaquim Távora aparece na 10ª posição no ranking dos aluguéis residenciais de Fortaleza. Quando são analisados os bairros das demais dez capitais pesquisadas, o bairro da cidade cearense figura como o mais barato dentre os pesquisados pelo índice no Brasil.

Em comparação com o mês anterior, o Joaquim Távora fechou outubro com o preço médio por metro quadrado abaixo dos R$ 18/m².

O valor é pouco menos da metade do preço médio da locação residencial no Mucuripe, bairro da capital cearense mais caro, onde é preciso se desembolsar R$ 39,9/m². Se considerado o preço nacional, as cifras do Joaquim Távora são 82% mais baixas do que no Leblon, no Rio de Janeiro, bairro com o aluguel residencial mais caro do Brasil, de acordo com o índice.

Outros dois bairros de Fortaleza fecham o top-3 dos mais baratos do Brasil: os vizinhos São João do Tauape (R$ 18,6/m²) e Fátima (R$ 19,2/m²).

Na lista dos mais baratos, aparecem cidades de todas as regiões pesquisadas, exceto do Norte, que não tem cidades entre as consultadas, e do Sudeste.

Recife, que apresentou o bairro mais caro de todo o Nordeste em outubro — Pina (R$ 61,3/m²) — figura também no ranking com o bairro do Cordeiro, com preço médio de R$ 20,7/m².

Confira a lista dos bairros com aluguel residencial mais baratos do Brasil: