Formatura de 148 jovens do Programa de Empreendimento Criativo ocorre nesta quarta-feira (21)

O Programa de Empreendimento Criativo do Junior Achievement Ceará (Jace) realiza nesta quarta-feira (21) a cerimônia de formatura de 148 jovens. Os novos profissionais são provenientes de turmas de janeiro a março de 2023, que tiveram aulas nos sete Centros de Inclusão Tecnológica Social (Cits) de Fortaleza.

O projeto é feito em parceria entre Jace, Secretaria da Proteção Social (SPS), Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e empresas mantenedoras.

A solenidade ocorre no Auditório Waldyr Diogo, na seda da Fiec. Igor Queiroz Barroso, presidente do Conselho Diretor do Jace e do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz, participa do momento.

Empresários conselheiros, parceiros e um representante da Secretaria da Proteção Social (SPS) também farão participações no evento.

Programa Empreendedor Criativo

A iniciativa é voltada a jovens de 15 a 29 anos com ensino fundamental completo. Durante o curso, eles aprendem noções práticas de organização e operação de uma empresa. Eles também são preparados para o mercado de trabalho, a fim de desenvolver perspectivas, habilidades de gestão e planejamento financeiro.

O projeto possui carga horária de 100 horas e usa a metodologia Aprender-Fazendo, da Jace, que dá aos jovens cenários e oportunidades que estimulam vivenciarem o seu desenvolvimento.