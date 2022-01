'Forcem-nos a pagar mais impostos': solicitam milionários no Fórum Econômico Mundial

Em carta enviada ao Fórum Econômico Mundial nessa terça-feira (18), mais de cem milionários e bilionários de todo mundo o mundo solicitaram aos governos que cobrem mais impostos da parcela mais rica.

O Fórum acontece neste ano virtualmente por causa da pandemia de Covid-19 e iniciou na última segunda-feira (17).

O grupo, intitulado "Milionários patriotas", alega que o atual sistema tributário dos países não é justo para com os mais pobres.

Milionários patriotas "Como milionários, nós sabemos que o atual sistema tributário não é justo. A maioria de nós pode dizer que, enquanto o mundo passou por muito sofrimento nos últimos dois anos, nós, na verdade, vimos nossa fortuna crescer durante a pandemia".

Um estudo desenvolvido pelo grupo em parceria com a ONG Oxfam e outras associações apontou que um imposto anual de 2% para os que têm mais de US$ 5 milhões e chegando a 5% para os bilionários poderia levantar US$ 2,52 trilhões .

De acordo com as organizações, o valor seria suficiente para tirar 2,3 bilhões de pessoas da pobreza.

"Simplificando, restaurar a confiança exige tributar os ricos. O mundo - todos os países dele - devem exigir que os ricos paguem sua parte justa. Taxe-nos, os ricos, e taxe-nos agora", disseram na carta.

Quem são os signatários

A carta com seus mais de 100 signatários pode ser vista no site do movimento. Entre eles, está Abigail Disney, herdeira do grupo Disney.

A lista ainda é formada por "ultrarricos" de países como Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Dinamarca e outros países europeus. Não há nenhum brasileiro como signatário.

