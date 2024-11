Evento on-line e gratuito do Sebrae-Ce ensina finanças para microempreendedores

O Sebrae Ceará realizará, nos dias 3 e 5 de dezembro, das 19h30 às 21h30, a edição 2024 do evento online "O Sebrae é pra você: Finanças na prática". Voltado para microempreendedores, o encontro oferece capacitações práticas e estratégicas para descomplicar a gestão financeira e otimizar resultados. Inscrições pelo site: https://ce.loja.sebrae.com.br/o-sebrae-e-para-voce

Com palestras magnas de especialistas renomados, como Nath Finanças e Camila Farani, o evento se destaca como uma das últimas grandes oportunidades do ano para quem deseja fortalecer as finanças do seu negócio e começar 2025 com planejamento. Além disso, o colaborador do Sebrae-CE, Azuri Nojosa, um dos especialistas mais bem avaliados do Brasil, compartilhará dicas valiosas sobre gestão e finanças.

Os participantes terão acesso a conteúdos exclusivos, palestras complementares e experiências práticas que abordam as principais demandas dos pequenos negócios. E, ao se inscrever, ainda receberão gratuitamente um e-book para aprofundar os aprendizados.

“Pensamos em uma programação bem diversa, que seja útil para o candidato a empreendedor e para empresas com anos de mercado”, afirma Emylianny Brasil, analista de Marketing e Comercialização do Sebrae-CE. “Teremos, por exemplo, conteúdos de inovação em gestão financeira e precificação, sempre pensando em técnicas e experiências práticas que possam fazer a diferença na rotina desses empresários”.

De acordo com a analista, o tema suscita muitas dúvidas e representa uma das dificuldades de empreendedores que buscam o apoio do Sebrae. “São cursos muito buscados, consultorias muito vendidas e, para além dos dados, é um tema útil que pode fazer a diferença entre um negócio prosperar ou não. Aproveitamos a relevância geral do tema e os desafios desse período de fim e início de ano para trazer apoio prático para os empreendedores cearenses”, destaca a analista.

Destaques da programação

A programação será aberta por Camila Farani, que ministrará a palestra "Inovação em finanças como forma de alavancar sua empresa". Reconhecida por sua trajetória de sucesso, Camila é uma referência em investimentos e iniciativas de empoderamento feminino. Com sua holding e parcerias estratégicas, já aportou mais de R$ 42 milhões em cerca de 50 empresas, impulsionando um ecossistema que movimenta mais de R$ 6,3 bilhões anuais e gera 15 mil empregos.

No segundo dia, será a vez de Nath Finanças, que apresentará "Finanças reais para empreendedores reais". Aos 26 anos, Nathália se destaca como uma das principais referências em educação financeira acessível no Brasil. Administradora, empresária e escritora, ela foi eleita uma das 50 maiores líderes globais pela revista Fortune em 2021 e figura, por três anos consecutivos, na lista das 500 personalidades mais influentes da América Latina pela Bloomberg Línea.

Além delas, empreendedores como Bruno Vilela, Paulo Vitor Porto, Mornny Ferreira e Yuri Fontenelle estarão no evento compartilhando experiências na área de finanças para o negócio. Para participar, basta se inscrever aqui. As vagas são limitadas.

Serviço:

O Sebrae é pra você: Finanças na prática.

Data: Dias 3 e 5 de dezembro

Horário: 19h30 às 21h30

Evento on-line e gratuito

Inscrições: https://ce.loja.sebrae.com.br/o-sebrae-e-para-voce