Empresa cearense oferece serviços para limpar nome de consumidores no mercado

Uma das principais dores de cabeça dos brasileiros, o endividamento é uma realidade na vida de muitos. De acordo com a Pesquisa do Endividamento do Consumidor de Fortaleza, divulgada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-CE), cerca de 76,1% dos consumidores da Capital estão endividados, em referência aos meses de julho e agosto.

O valor representa um aumento de 3,2 pontos percentuais em comparação ao bimestre anterior, de 72,9%. Cerca de 22,4% dos fortalezenses estão com dívidas em atraso, o que representa, contudo, uma redução de 2,2 pontos percentuais em relação aos meses de maio e junho.

Posicionando-se como uma alternativa para os consumidores que estão endividados, a empresa Fortal Nome Limpo, presente no mercado há dois anos, oferece serviços para quem quer voltar a ter crédito.

De acordo com os diretores da empresa, Renan Pinheiro e Lucas Sales, o principal serviço da empresa é a suspensão de dívidas com garantia total de até 12 meses. Durante esse tempo, o cliente permanece com o nome totalmente limpo, ou seja, com o primeiro passo e principal requisito para se restabelecer no mercado de crédito.

Legenda: Renan Pinheiro e Lucas Sales são os diretores da empresa Foto: Divulgação

“Após esse período de 12 meses, as dívidas voltam e ele pode novamente fazer o serviço ou então quitar as dívidas diretamente com os credores”, explica Renan Pinheiro. A suspensão é realizada por meio de uma liminar relacionada ao Art. 42 no Código de Defesa do Consumidor. Na Lei, o consumidor inadimplente “não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça”.

Os serviços são realizados de forma totalmente digital, para clientes tanto no Brasil quanto em outros países. Para todos os contratos há uma garantia de realização do serviço em até 30 dias ou a devolução do dinheiro.

Oportunidade de mudança

No caso de Rafaella Miguez, analista de exportação marítima, em janeiro deste ano ela estava em processo de alugar uma casa com urgência, mas possuía dívidas em seu nome. Após acionar o processo da Fortal Nome Limpo, em cerca de quinze dias ela recebeu o documento de “nada consta”.

“Eu fiz o processo no começo do ano e meu nome permanece limpo. Meu score já subiu e estou trabalhando no meu score como eles ensinam, pra que ele suba e daqui a pouco eu consiga uma linha de crédito, pegar um cartão de crédito, até fazer um empréstimo. É isso que estou buscando”, explica.

Já o autônomo Milkau Rodrigues reforça que o acompanhamento foi muito atencioso em todos os detalhes, além de ter contado com uma consultoria financeira sobre como conseguir financiamentos, por exemplo. “Toda a dívida foi suspensa em menos de 30 dias. Após a suspensão, consegui ser aprovado em dois cartões de crédito e financiei um carro”.

De acordo com Lúcio Muniz, empresário e cliente da Fortal Nome Limpo, a suspensão da dívida o permitiu voltar a ter crédito no mercado e, dessa forma, realizar o financiamento de um veículo.

“No meu caso, achei muito interessante porque eu não conseguia e não tinha chance de ter um bom acordo com as minhas dívidas. Então, eu decidi realmente suspender e voltar ao mercado de crédito”, pontua.

Auxílio em diferentes casos

Outros serviços prestados pela Fortal Nome Limpo são: limpeza de histórico negativo, voltado para clientes cuja dívida já foi quitada, mas o histórico ainda aparece para outras instituições financeiras; reabilitação de score, que retorna o valor do score do cliente para o mesmo de antes das dívidas; e blindagem de CPF ou CNPJ, que impede que débitos atuais voltem em até um ano.

Serviço

WhatsApp: https://fortalnomelimpo.com.br/lucasl/

Instagram: https://www.instagram.com/fortalnomelimpo/

Site: https://fortalnomelimpo.com.br/