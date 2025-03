Com 14 lojas no Ceará, Grupo Mateus tem lucro líquido de R$ 1,33 bilhão em 2024

O Grupo Mateus, que vem apostando em uma expansão robusta na região Nordeste, apresentou ao mercado resultados referentes ao último trimestre do ano passado e, consequentemente, o consolidado financeiro de 2024. A empresa reportou lucro líquido de R$ 1,335 bilhão no ano, crescimento de 8,1% na comparação com 2023.

Em seu documento de resultados, a companhia maranhense destacou a contribuição das operações do Ceará e de Pernambuco para os números alcançados pela companhia. Hoje, o Ceará é o segundo estado do Nordeste em número de lojas do Grupo Mateus, com 14 unidades. O Estado fica atrás apenas do Maranhão, que possui 138 lojas e é o berço da empresa.

Veja também Ingrid Coelho Fortaleza fica em 4º lugar entre as cidades com maior demanda de imóveis de alto padrão do País; veja ranking Ingrid Coelho Com alta mundial no preço do cacau, Páscoa deste ano terá ovos de chocolate 15% mais caros no Ceará

"No trimestre, a maior parte das 34 lojas, com mais de 13 meses de operação, apresentou expansão relevante de margem bruta em relação ao 4T23, com destaque para as operações nos estados de Pernambuco, Ceará e Paraíba, evidenciando a solidez da proposta de valor da Companhia em mercados mais competitivos e a aderência à curva de maturação esperada", disse o Grupo Mateus no documento.

Expansão no Nordeste

A expansão do Grupo Mateus no Nordeste começou em 2021, com operações no Ceará, Bahia, Paraíba, Alagoas, Pernambuco e Sergipe. "Até o final de dezembro, 49 lojas (45 atacarejos e 4 varejos) já estavam em funcionamento em capitais ou cidades relevantes desses seis estados, sendo que 34 delas estavam em operação há mais de 13 meses".

Hoje, o Grupo Mateus possui 272 lojas em operação, considerando Nordeste e o Pará, na região Norte, que conta com 73 lojas. Dessas, 90 são Mix Mateus, 44 são Mateus, e 34 são da bandeira Camino Supermercados. Outras 104 são Eletro Mateus e 206 são mini mercados Armazzem.

Ainda segundo a companhia maranhense, são mais de 45 mil clientes atendidos pelo Grupo Mateus. A empresa atende a mais de 1,8 mil cidades, conta com mais de 4,4 mil representantes comerciais autônomos e otimiza a sua logística a partir de seus 18 centros de distribuição.

Obras em andamento

O Grupo do Mateus possui ainda 20 obras em andamento no Norte-Nordeste, sendo duas delas no Ceará: uma unidade no bairro Jangurussu e uma na antiga fábrica Guararapes, na região do bairro Antônio Bezerra.

A obra na antiga fábrica da Guararapes terá um Mix Mateus e também uma unidade Mateus Eletro. Ambas ficarão no Buena Vista Big Mall, empreendimento de 60 mil metros quadrados, sendo 30 mil metros quadrados de área construída.

Segundo noticiou o Diário do Nordeste, as obras do Hiper Mateus da Aldeota estão suspensas e sem previsão de retomada.

Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.