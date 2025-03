Empresa cearense fatura R$ 25 milhões combatendo fungos em pães

A Rigel, empresa cearense especializada em soluções antifúngicas para a indústria de panificação, registrou um crescimento de 25% no faturamento em 2024, alcançando a marca de R$ 25 milhões em receitas.

O desempenho foi impulsionado por uma expansão significativa no número de clientes, especialmente no Ceará e em São Paulo, além de investimentos em inovação e automação industrial.

No mercado cearense, a empresa viu um aumento de 55% na base de clientes e de 27% no faturamento, consolidando sua liderança local. Em São Paulo, maior mercado da companhia, o crescimento foi de 18% no número de clientes e 5,3% no faturamento.

Em expansão

Para sustentar essa expansão, a Rigel destinou R$ 2,2 milhões para aprimoramento do processo produtivo, incluindo a aquisição de novos equipamentos e o desenvolvimento de novos produtos.

Com foco na ampliação de sua atuação nacional, a indústria planeja expandir sua presença para cinco novos estados em 2025, com o objetivo de estar em 20 unidades da Federação ao longo do ano.

Segundo Henrique Neves, diretor financeiro da empresa, a estratégia de crescimento se baseia na inovação e no fortalecimento das parcerias comerciais. "Nosso crescimento é resultado de um trabalho focado na inovação constante e no fortalecimento da parceria com nossos clientes. Estamos investindo para expandir nossa operação e levar soluções mais eficientes para um número ainda maior de empresas no Brasil", afirma Neves.

A expansão da Rigel acompanha a crescente demanda da indústria de panificação por soluções que aumentem a vida útil dos produtos e reduzam desperdícios.

O portfólio de produtos inclui uma série de conservantes para pães e diversos outros tipos de massas, como pizzas, bolos, etc.