Empreendedores cearenses faturam 20% a mais com vendas online no 1º semestre

Os últimos anos foram de intenso crescimento de empreendedores em plataformas digitais, após a pandemia. De acordo com dados da Nuvemshop, os vendedores cearenses inscritos na plataforma tiveram crescimento de 20% no faturamento do primeiro semestre de 2023 em comparação com igual período do ano passado.

Ao todo, pequenos e médios empreendedores cearenses movimentaram R$ 79 milhões por meio de e-commerce nos primeiros seis meses do ano, representando mais de 2 milhões de produtos. O faturamento foi o quinto maior do País, atrás apenas de São Paulo (R$ 713,5 milhões), Minas Gerais (R$ 148,5 milhões), Rio de Janeiro (R$ 100,5 milhões) e Santa Catarina (R$ 92,5 milhões).

Para a gerente sênior de sucesso do cliente da Nuvemshop, Marcela Orlandi, o crescimento expressivo do faturamento no Ceará se deu devido a uma melhora na infraestrutura logística e econômica no estado, além do foco no polo têxtil no Ceará.

“A gente acredita que é uma conjuntura de fatores. Tem uma questão macroeconômica do local, do polo têxtil, de melhorias de infraestrutura logística, novos players oferecendo opções de frete. Tem a questão também que a gente entende que o e-commerce está ficando muito profissional nos últimos anos. Tem várias alavancas grandes para poder trazer faturamento, tem o marketing por influencers”, explica.

Em todo o Brasil, as pequenas e médias empresas da plataforma faturaram R$ 1,5 bilhão com as vendas online no primeiro semestre, valor 25% maior que o registrado no mesmo período de 2022 (R$ 1,2 bilhão).

Aumento nas vendas online

Ela aponta que os comerciantes do segmento têxtil no Ceará têm tido bons resultados vendendo para o Sudeste, devido à melhoria das condições de frete. Marcela ressalta que o mercado de compras online está em expansão, trazendo oportunidade para pequenos empreendedores.

Marcela Orlandi Gerente sênior de sucesso do cliente da Nuvemshop O brasileiro se sente mais confortável de comprar online e a gente vê essa tendência ainda acontecendo. O varejo hoje 20% é online ainda, ainda tem muitas lojas que estão no varejo tradicional e devem migrar para o digital. Desses 20% online, praticamente 80% é por meio de marketplaces. A gente ainda tem muito a trabalhar na venda direta ao consumidor, e essa é a ideia da Nuvemshop”.

Hoje, a Nuvemshop possui cerca de 70 mil lojistas brasileiros e mais de 120 mil na América Latina (Brasil, Argentina, México e Colômbia). A empresa oferece infraestrutura para que comerciantes possam montar um site próprio para a própria marca.

Experiência online

A empresária Sara Mendes foi uma das que viu o faturamento da sua empresa crescer ao longo dos últimos anos. A Sarita Scrubs surgiu em 2020, quando ela ficou sem fonte de renda.

Legenda: Sara criou uma loja de pijamas cirúrgicos na pandemia Foto: Arquivo pessoal

A ideia de fazer pijamas cirúrgicos veio após uma conversa com sua irmã médica, que falou da demanda por roupas para trabalho para profissionais de saúde. A loja começou no Instagram e virou site em janeiro de 2021.

Sara Mendes CEO da Sarita Scrubs Começamos com um faturamento bem baixo, hoje faturamos R$ 1 milhão por mês, no site faturamos R$ 400 mil e no WhatsApp fazemos o restante, tudo totalmente online. A gente vende varejo e atacado para todo país, já vendemos também para Austrália, Estados Unidos”.

Ela relaciona o aumento do faturamento a investimentos em tráfego e um forte trabalho na área de entendimento, além do diferencial da qualidade do produto e da agilidade de entrega.

“O principal é o tráfego e o trabalho do Instagram, a gente tem um trabalho muito forte no Instagram. Nosso Instagram leva para nosso site. Atrelado a isso a gente tem um bom produto, com um preço justo e a gente trabalha muito bem a questão do atendimento e a gente envia sempre o mais rápido possível, 80% dos nossos pedidos são enviados em 48h. Mantemos um estoque de 23 mil peças, isso facilita o envio”, cita.

Para o futuro, o plano é conseguir enviar o produto inclusive para fora do País, algo que é difícil hoje devido a empecilhos de logística. “Queremos ser a melhor e maior empresa de scrubs do Brasil, sempre oferecendo um produto de qualidade com um preço justo, que seja acessível não só para um médico, mas também para enfermeiros, técnicos de enfermagem, que queiram trabalhar com conforto e estilo”, diz.

