Em 2025, profissionais de saúde devem usar Receita Saúde para emitir recibos digitais

Os profissionais de saúde devem utilizar o serviço Receita Saúde, funcionalidade dentro do aplicativo da Receita Federal, para emitir recibos aos pacientes a partir deste ano. A RF detalhou que o recibo só precisa ser emitido por profissionais que atuam como pessoa física e para os pacientes que querem declarar as despesas médicas no Imposto de Renda.

A medida busca aumentar a transparência na comprovação dos gastos. Além disso, tem como objetivo evitar a emissão de falsos recibos e outras fraudes.

Veja também Negócios Receita Federal diz que não cobrará imposto sobre transações Pix; entenda novas regras financeiras Germano Ribeiro Novas regras do Pix em 2025 impactam principalmente os trabalhadores informais no imposto de renda

Dente os profissionais de saúde inseridos em nova regra, estão:

Dentistas;

Psicólogos;

Médicos;

Fisioterapeutas;

Fonoaudiólogos;

Terapeutas ocupacionais.

O recibo deverá ser emitido diretamente no aplicativo, sendo vinculado ao CPF do paciente. Nesse processo, o registro já é inserido de forma automática na Declaração Pré-preenchida do Imposto de Renda da Pessoa Física.

Veja também Negócios MEI tem novo valor de contribuição em 2025; mudança se deve ao aumento do salário mínimo Negócios Boleto do IPTU 2025 está disponível a partir desta terça-feira (7) em Fortaleza; veja como emitir

Como baixar?

Os profissionais de saúde deverão ter o aplicativo da Receita Federal no celular. Para isso, baixa bastar nos sistemas Android e iOS.

Legenda: O serviço digital do Receita Saúde está disponível no aplicativo da Receita Federal Foto: Reprodução

Após baixar, é preciso:

Acessar a conta no Gov.br; Entrar na aba "Receita Saúde"; Selecionar a opção "Profissionais de saúde"; Preencher os campos de: CPF do pagador, valor do serviço e data do pagamento.

Se o pagador não for beneficiário, o profissional deve informar os dois CPFs.

Os recibos deverão ser emitidos na data do pagamento da prestação do serviço. No caso dos pagamentos parcelados, cada parcela deverá ter um recibo próprio.