Elmano sanciona lei que cria programa para produção de algodão no Ceará

O Programa Estadual de Fortalecimento e Revitalização da Cotonicultura, como é chamado o cultivo do algodão, foi sancionado por meio de lei nesta sexta-feira (5) pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

O objetivo, segundo o Governo do Estado, é intensificar a retomada da produção do algodão no Ceará. Para isso, haverá uma série de ações a serem adotadas pelo Poder Público estadual, como a distribuição de sementes aos produtores rurais e subsídios.

"(O programa) vai impulsionar a produção de algodão no nosso estado. Com sementes de qualidade e subsídio para os produtores rurais, vamos gerar mais emprego, renda e desenvolvimento sustentável para a agricultura cearense", declarou Elmano.

Como será o programa?

Até a década de 1980, o algodão era um dos principais produtos produzidos pela agricultura cearense, a ponto de o território ser o maior produtor nordestino. Ao longo dos anos, foi perdendo relevância, embora ainda seja muito tradicional no interior, onde mantém a alcunha de "ouro branco" em alguns locais.

Ficará a cargo da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) o programa. O Governo do Estado vai adquirir sementes para distribuir aos produtores rurais, que devem estar previamente cadastrados. A pasta vai contar com a cooperação da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (Ematerce).

No final do século XX, começou o declínio da cotonicultura no Brasil todo e várias plantações foram devastadas por pragas como o bicudo-do-algodoeiro. Na virada para os anos 2000, o País voltou a produzir em larga escala e, no ano passado, passou a ser o maior exportador mundial de algodão, superando os Estados Unidos.