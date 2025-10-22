Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Dólar hoje (22/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:39)
Negócios
Cotação do Dólar
Legenda: Cotação do Dólar

Hoje, o dólar comercial está sendo cotado em R$ 5,40 e o dólar turismo está sendo cotado em R$ 5,60.

Qual a diferença entre o dólar turismo e dólar comercial?

A diferença entre o dólar comercial e o dólar turismo está relacionada ao contexto em que são utilizados e às taxas aplicadas em cada caso. O dólar comercial é utilizado em transações comerciais entre empresas, instituições financeiras e governos. Geralmente, tem um valor mais baixo em comparação ao dólar turismo e é usado em importações, exportações, investimentos estrangeiros e negociações de grande porte.

Já o dólar turismo, é o valor do dólar usado para transações de pessoas físicas, como turismo, viagens internacionais, compra de passagens, despesas em cartões de crédito no exterior, entre outros. Normalmente, o dólar turismo é mais alto que o dólar comercial, pois inclui taxas adicionais, como impostos, tarifas e a margem de lucro das casas de câmbio e instituições financeiras que o vendem.

Veja também a cotação do Euro de hoje.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
eólica
Victor Ximenes

Projetos de energia eólica preveem mais de 300 MW no litoral cearense

Empreendimentos eólicos ficam em Paraipaba e Amontada

Victor Ximenes
Há 26 minutos
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (22/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
Há 49 minutos
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (22/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
Há 51 minutos
Egídio Serpa

CNI leva mais de 100 empresários para acompanhar Lula na Ásia

São industriais e agropecuaristas que participarão dos fóruns econômicos na Indonésia e na Malásia, ampliando os negócios do Brasil com esses países

Egídio Serpa
Há 2 horas
João Carlos Paes Mendonça, em conversa com jornalistas de Fortaleza e Salvador
Victor Ximenes

Grupo JCPM, dono do RioMar, muda estrutura e terá CEO para shoppings

Conglomerado nordestino anunciou mudanças em sua estrutura organizacional

Victor Ximenes
22 de Outubro de 2025
bairro meireles em fortaleza
Victor Ximenes

"Querem congelar a cidade": Empresários criticam proposta de Plano Diretor de Fortaleza

Executivos da construção civil pedem rigor técnico nas discussões e falam em insegurança jurídica

Victor Ximenes
22 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Hidrogênio verde: há 113 projetos com investimentos de R$ 469 bi

Estudo da consultoria CelaLA (Clean Energy Latin America) aponta custo de produção entre US$ 2,94 e US$ 7,38 por tonelada

Egídio Serpa
22 de Outubro de 2025
Imagem mostra pessoas no ambiente corporativo.
Delania Santos

Entenda por que desenvolver pessoas é a nova fronteira da competitividade

Delania Santos
22 de Outubro de 2025
Imagem aérea de território com área verde em Fortaleza
Negócios

Plano Diretor de Fortaleza propõe IPTU Verde com descontos para imóveis; entenda a medida

Mariana Lemos
22 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Cearenses conhecem números do Ammagi com receita de US$ 7,5 bi

É um dos maiores conglomerados empresariais do país, com receita anual de US$ 7,5 milhões. Cearense Lanlink presta serviço a ele na área da Tecnologia da Informação.

Egídio Serpa
22 de Outubro de 2025
Cartelas de Lotofácil.
Negócios

Duas apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3518 e levam mais de R$ 2,2 milhões cada

Veja como acompanhar o resultado do sorteio

Redação
21 de Outubro de 2025
Tomás Figueiredo Filho
Victor Ximenes

Cearense assume presidência da Indústrias Nucleares do Brasil

Cargo é considerado um dos mais estratégicos para impulsionamento da energia nuclear no País

Victor Ximenes
21 de Outubro de 2025
Foto que contém Paulo Câmara
Victor Ximenes

Paulo Câmara deixa presidência do BNB; diretor assume interinamente

Banco do Nordeste será comandado de forma interina por Wanger Rocha, diretor financeiro

Victor Ximenes
21 de Outubro de 2025
Resultado da Timemania 2310 de hoje, 21/10; prêmio é de R$ 37,5 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2310 de hoje, 21/10; prêmio é de R$ 37,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
21 de Outubro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1131 de hoje, 21/10; prêmio é de R$ 4,0 milhões
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1131 de hoje, 21/10; prêmio é de R$ 4,0 milhões

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
21 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6858, desta terça-feira (21/10); prêmio é de R$ 12,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6858, desta terça-feira (21/10); prêmio é de R$ 12,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
21 de Outubro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2930 desta terça-feira (21/10); prêmio é de R$ 76,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2930 desta terça-feira (21/10); prêmio é de R$ 76,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
21 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3518, desta terça-feira (21/10); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3518, desta terça-feira (21/10); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
21 de Outubro de 2025
Turistas caminham pela Vila de Jericoacoara.
Negócios

Justiça barra cobrança de ingresso e mantém acesso livre à Vila de Jericoacoara

A concessionária Urbia Cataratas queria impor gradualmente uma taxa diária de visitação ao vilarejo

Luana Severo
21 de Outubro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (21/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
21 de Outubro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (21/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
21 de Outubro de 2025
Imagem mostra castanhas em um saco
Negócios

Produção de castanha de caju em cidade cearense cresce 75% em um ano e se torna a maior do Brasil

Ceará concentra 64% de toda a produção nacional da oleaginosa

Mariana Lemos
21 de Outubro de 2025
Imagem mostra profissional de telemarketing
Papo Carreira

Vivo abre 120 vagas para PcD em Fortaleza e outras três capitais; veja cargos

Para se candidatar, é preciso ter ensino médio completo

Redação
21 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Ecofor Ambiental faz inclusão no trabalho, diz Governo do Ceará

A empresa tem hoje em seu quadro de pessoal 93 colaboradores com PCDs

Egídio Serpa
21 de Outubro de 2025
Restaurante Vignoli, que tem vagas em diversos cargos em Fortaleza, por dentro
Papo Carreira

Grupo de restaurantes abre mais de 40 vagas de emprego em Fortaleza

Oportunidades estão disponíveis em diferentes unidades

Redação
21 de Outubro de 2025
Maurício Filizola será o novo presidente da CDL Fortaleza
Victor Ximenes

Maurício Filizola será o novo presidente da CDL Fortaleza

Victor Ximenes
21 de Outubro de 2025
Gabarito de prova
Papo Carreira

Prefeitura de Martinópole abre inscrição de concurso com 114 vagas

Remunerações podem chegar a R$ 4.236,00

Redação
21 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Cristiano Maia dobra produção de sua Samaria Rações

Sua fábrica de Fortaleza está sendo ampliada outra vez e sua produção saltará, no fim deste ano, das atuais 8 mil toneladas/mês para 16 mil toneladas/mêso

Egídio Serpa
21 de Outubro de 2025
Foto aérea de área com prédios residenciais em Fortaleza
Negócios

Fortaleza tem 11 empreendimentos aptos a novo financiamento de até R$ 2,25 milhões; veja bairros

Governo Federal ampliou teto de financiamento habitacional mirando a classe média

Mariana Lemos
21 de Outubro de 2025
Imagem mostra cartões de crédito.
Ana Alves

Como usar o cartão de crédito de forma inteligente e evitar o rotativo

Uma análise das principais armadilhas financeiras e estratégias para o uso consciente do crédito

Ana Alves
21 de Outubro de 2025