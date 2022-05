Diesel no Ceará sobe R$ 0,27 em uma semana e é o quinto mais caro do país

O diesel teve alta de em média R$ 0,27 nas bombas durante a última semana no Ceará. Com isso, o estado registrou o quinto maior preço para o combustível no país.

Os dados são da pesquisa de preços realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) no período entre os dias 15 e 21 de maio. No período, o diesel custava em média R$ 7,413 nos postos cearenses.

O valor ficou abaixo apenas do registrado no Acre, Pernambuco, Pará e Piauí. O preço mínimo e máximo registrado para o combustível foi de R$ 6,94 e R$ 7,79, respectivamente.

Os dados foram registrados após pesquisa em 25 postos, em Caucaia, Crateús, Crato, Fortaleza, Iguatu, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte e Quixadá. O maior preço médio foi registrado em Crateús.

Na semana anterior, o diesel era encontrado por até R$ 6,59 nas bombas, sendo o preço médio no estado de R$ 7,221.

Confira os preços do diesel no Nordeste

Pernambuco: R$ 7,506

Piauí: R$ 7,417

Ceará: R$ 7,413

Bahia: R$ 7,323

Sergipe: R$ 7,235

Maranhão: R$ 7,055

Alagoas: R$ 6,942

Paraíba: R$ 6,863

Gasolina

O Ceará também registrou um dos maiores valores médios para a gasolina no período analisado pela ANP. O combustível custava em média R$ 7,553. O preço foi o 7º maior do país e 3º do Nordeste.

Fortaleza registrou o preço mínimo pelo litro da gasolina, que chegou a ser encontrada por R$ 6,99. O maior preço do estado foi registrado em Crateús, onde o litro era comprado por até R$ 8,3. A pesquisa foi realizada em 201 postos.