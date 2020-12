Decreto de isolamento social é renovado sem alterações no Ceará, anuncia Camilo

O decreto de isolamento social do Estado foi renovado sem alterações, segundo anúncio feito pelo governador Camilo Santana, nesta sexta-feira (18), nas redes sociais. Além desse decreto, há o decreto específico para o período de 15 de dezembro a 4 de janeiro, que estabelece normas sanitárias para as comemorações de fim de ano no Ceará.

Camilo destacou o aumento dos casos e óbitos da Covid-19 em todo o país e no mundo como motivo de alerta para que as determinações do decreto sejam cumpridas, como evitar aglomeração e usar a máscara.

As determinações do decreto de fim de ano incluem ampliação do horário do comércio e proibição de qualquer tipo de festa. Camilo também reiterou que o governo trabalha para trazer a vacina para o Ceará o mais rápido possível.