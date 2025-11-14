Cresce Ceará 2025 debate desafios e oportunidades do comércio exterior

O comércio exterior do Ceará atravessa um dos períodos mais desafiadores das últimas décadas, marcado por um ambiente internacional de incertezas e novas barreiras comerciais impostas por mercados estratégicos, como os Estados Unidos. Nesse contexto, a 2ª edição do Cresce Ceará, promovida pelo Diário do Nordeste, em parceria com o Banco do Nordeste (BNB) e a Enel, reunirá, no dia 3 de dezembro, no BS Design Corporate Towers, especialistas, empresários e representantes do poder público para discutir os rumos do setor. Inscrições abertas e gratuitas.

Com o tema “Comércio exterior – Desafios setoriais frente ao novo cenário econômico”, o encontro propõe uma reflexão sobre inovação, diversificação e competitividade das exportações cearenses. O evento busca promover o diálogo entre agentes econômicos e estimular estratégias que garantam a inserção sustentável do Ceará no mercado global.

“O Cresce Ceará se consolida como um espaço de diálogo estratégico para o desenvolvimento econômico do nosso estado”, afirma Rui do Ceará Filho, Diretor Superintendente do Sistema Verdes Mares. “Em um momento em que o comércio exterior enfrenta desafios globais, reunir governo, setor produtivo e especialistas é essencial para encontrarmos caminhos que fortaleçam a competitividade das empresas cearenses. Nosso objetivo é contribuir para que o Ceará siga expandindo suas fronteiras, inovando e diversificando suas exportações, com geração de emprego, renda e oportunidades para a população”, completa.

Cenário adverso

Nos últimos meses, as medidas tarifárias adotadas pelos Estados Unidos, durante a gestão do presidente Donald Trump, impactaram diretamente a economia cearense, especialmente os setores de ferro, aço, calçados, pescados e castanha de caju. Em resposta, o Governo do Ceará ampliou incentivos fiscais e criou um Comitê Estratégico para acompanhar e mitigar os efeitos do chamado “tarifaço”.

Apesar do cenário adverso, os resultados do comércio exterior mantêm trajetória positiva. Até agosto de 2025, o Estado registrou exportações de US$ 1,51 bilhão, crescimento de 36,3% em relação ao mesmo período de 2024. Entre os novos vetores em ascensão, estão minerais e rochas ornamentais, segmentos que ampliaram participação na pauta exportadora.

Segundo Luciano Fabrício, gerente do ambiente de operações de câmbio do Banco do Nordeste, o desempenho reforça o potencial competitivo do Estado.

“O avanço recente reflete não apenas a vocação mineral do Ceará, mas também a articulação entre setor produtivo, instituições financeiras e políticas públicas voltadas à internacionalização. O desafio agora é transformar esse dinamismo em diversificação com valor agregado, mantendo a competitividade em um mercado global cada vez mais exigente”, destaca.

De acordo com levantamento do Centro Internacional de Negócios (CIN) da FIEC, o comércio exterior cearense apresentou um crescimento acumulado de 82% no primeiro semestre de 2025, na comparação com o ano anterior. Mesmo diante da instabilidade econômica e política, o setor vem demonstrando capacidade de adaptação e retomada.

“Em 2025, o Ceará ampliou bastante a sua presença internacional, com produtos exportados para vários países. Esse resultado é fruto direto de articulações e políticas que fortalecem o ambiente de negócios e incentivam a competitividade regional, exatamente o tipo de debate que o Cresce Ceará promove”, acrescenta Luciano.

Espaço de convergência

O Cresce Ceará consolida-se, assim, como um espaço de convergência entre o setor produtivo, o governo e as instituições de fomento, com foco em inovação, sustentabilidade e logística. O colunista de economia Victor Ximenes, um dos painelistas convidados, reforça a importância da iniciativa. “O Ceará foi proporcionalmente o Estado mais afetado pelas tarifas norte-americanas. Por isso, discutir inovação e reposicionamento é essencial. É preciso olhar para novos mercados e oportunidades, tanto em exportações quanto importações, de modo a fortalecer a economia local e reduzir vulnerabilidades externas”, observa o jornalista.

O evento pretende consolidar uma agenda de propostas e encaminhamentos que estimulem o fortalecimento do comércio exterior cearense, ampliando sua competitividade e integração à economia global. “A nova edição do Cresce Ceará se consolida como um fórum estratégico para empresários, economistas e especialistas interessados em compreender os rumos da economia regional e seus impactos no cenário nacional”, completa Victor Ximenes.

Serviço:

Cresce Ceará

Data: 03 de dezembro – 8h às 12h

Local: BS Design Corporate Towers (Av. Des. Moreira, 1300 - Aldeota)

Inscrições: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LemLalxSSUiM5zX4Erd6XS969Gmz26NKkcMYJ80WZ8NUOE01NVNCV0lBMFJGUllYWUNRSjkyVzQxOC4u