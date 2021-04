Correios leiloam 119 motocicletas no Ceará com lances a partir de R$ 1,5 mil

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) realizará, entre os dias 5 e 7 de maio, leilão eletrônico de 119 motocicletas utilizadas durante atividades operacionais no Ceará.

O edital indica que a emissão da comunicação de venda de cada veículo fica a cargo dos Correios juntamente ao Departamento de Trânsito do Estado (Detran-CE) após protocolização de ofício na sede do órgão de trânsito.

Os modelos disponíveis são:

Suzuki Intruder 125 cc (65 unidades);

Honda NXR 150 Bros Trail (34 unidades)

Yamaha XTZ 125 k (15 unidades);

Honda NXR 125 Bros Trail (cinco unidades).

O valor mínimo do lance é de R$ 1.584,30 para o modelo da Suzuki, segundo tabela de preços disposta no edital.

As propostas estão sendo recolhidas desde o último dia 26 de março. A abertura, contudo, ocorre às 9h do dia 5 de maio, com os lotes 1 a 20. Licitantes devem apresentar propostas de forma antecipada, não sendo recomendável cadastro delas apenas no dia do leilão.

Os veículos poderão ser visitados previamente entre os dias 26 e 30 de abril, desde que a pessoa interessada realize agendamento pelos números (85) 3219-3595 ou (85) 3217-7481.

A licitação eletrônica será realizada em sessão pública, online, mediante condições de segurança em todas as fases. Os lotes só serão liberados a quem arrematar os veículos após o pagamento integral ser comprovado.

Veja mais detalhes no edital completo.