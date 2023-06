Conta Bem: Emilia Buarque projeta desenvolvimento econômico do Ceará com políticas públicas e inovação

No terceiro episódio do Conta Bem, a presidente do Grupo de Líderes Empresariais do Ceará (Lide Ceará), Emilia Buarque, projeta que o Ceará tem um grande potencial econômico. Contudo, são necessárias políticas públicas para viabilizar esse desenvolvimento com inovação.

"Infelizmente, nós não somos um grande mercado consumidor, nós não temos matérias-primas", mas, em contraponto, "nós temos uma posição geográfica sensacional, temos um potencial incrível para sermos liderança na economia verde, na economia do mar, etc.", afirma Emilia Buarque.

Segundo ela, esse desenvolvimento passa pela inovação, indo além da responsabilidade fiscal. "A gente tem um histórico muito interessante e a gente tem se alimentado desse histórico dos governos, de serem governos que mantêm uma, digamos assim, educação fiscal", diz.

O depoimento é um trecho do episódio do "Conta Bem" que vai ao ar nesta quarta-feira (28), às 21h, na TV Diário. A proposta do programa é entrevistar líderes empresariais do Nordeste. O programa terá reprise no domingo, às 22h40.

"Precisamos de uma inovação agora"

Contudo, argumenta a presidente do Lide, ainda que esse controle seja de grande importância, "nós precisamos de uma inovação agora, de viver um movimento de inovação e, talvez, menos criatividade dos governos na questão arrecadatória e mais criatividade na eficiência da máquina pública, na construção de políticas públicas que realmente beneficiem os setores", argumenta.

Para ela, é preciso esse estímulo estatal para alcançar esse desenvolvimento. “Nós ainda precisamos dessas ações, desse suporte, desse incentivo para crescer”, conclui.

Legenda: No Conta Bem, Emilia Buarque conversa com os jornalistas Victor Ximenes e Egídio Serpa sobre as ações necessárias para desenvolver todo o potencial econômico do Ceará Foto: Thiago Gadelha

"Diversificação" para desenvolver emprego e renda

Emilia Buarque defende que, além de investir em grandes projetos, os governos precisam apoiar os setores no "entorno" dessas ações. O objetivo é promover uma maior diversificação do apoio com consequente desenvolvimento de empregos e renda.

Ao comentar o retorno das atividades econômicas após a pandemia de Covid-19, a empresária entende que houve uma retomada. “Mas, no Ceará especificamente, eu entendo que o setor de turismo como um todo ainda precisa de um olhar diferenciado para acelerar. Eventos, hotelaria, tudo”.

A presidente do Lide acredita que o setor "tem um potencial muito grande e acaba sendo esquecido em alguns momentos", sendo necessárias políticas públicas, envolvendo financiamentos e incentivos para área.

Emilia Buarque Presidente do Lide Ceará Eu tenho uma tese de que às vezes nós abraçamos os grandes projetos e esquecemos do entorno. E eu acho que a gente tem que ter uma diversificação"

A gestora reconhece a importância de projetos que destacam o Ceará no Brasil e no mundo, como a parceria entre o Porto de Roterdã e o Porto do Pecém e o hidrogênio verde, por exemplo. "Isso realmente nos diferencia, mas a gente esquece os outros setores como turismo, a carcinicultura, o setor têxtil, o setor de serviços, que gera tanto emprego. A gente se esquece que precisa ter o olhar para essa diversificação".

"Eu penso que nós temos que ter um olhar também para a preparação da mão de obra e preparação das empresas para serem fornecedoras desses projetos, porque nós precisamos tanto ampliar a geração de empregos quanto a massa salarial, porque só assim nós vamos ter de fato uma diferenciação na nossa economia", avalia.

