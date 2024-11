Alloha Fibra, dona da antiga Mob, vai entrar em 16 cidades do CE; veja lista

A Alloha Fibra recebeu aprovação pelo BNDES para um novo financiamento de R$ 192 milhões.

Oriunda do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST), a nova linha de crédito será utilizada para ampliar a cobertura de banda larga fixa em 81 municípios no País.

No Ceará, a empresa se expandirá para 16 novas cidades (veja a lista abaixo). A companhia atua sob a marca Giga+ Fibra, que localmente substituiu a Mob Telecom, adquirida pelo grupo Alloha em 2020.

Confira lista das novas cidades do Ceará

Boa Viagem

Massapê

Aracoiaba

Novo Oriente

Coreaú

Caririaçu

Bela Cruz

Aurora

Nova Olinda

Solonópole

Madalena

Chaval

Saboeiro

Penaforte

Reriutaba

Monsenhor Tabosa

No Maranhão, a empresa passará a atuar em mais 22 cidades; Pará, 12; no Piauí, 10; em Sergipe, 4; Rio de Janeiro, 6; Mato Grosso do Sul, 7; Paraná, 4.

“Este programa, o BNDES Fust, tem por objetivo estimular a expansão, o uso e a melhoria das redes e dos serviços de telecomunicações, além de reduzir as desigualdades regionais, em linha com o plano do governo federal de garantir a conectividade e a inclusão digital no Brasil até 2026”, ressaltou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Presente em mais de 860 cidades de 22 estados, a Alloha Fibra é líder em mais de 100 delas, conectando mais de 1,6 milhão de brasileiros.

A empresa é líder no acirrado mercado de Fortaleza, detendo 24% de market-share.