Enem 2024: veja dicas para evitar o nervosismo às vésperas das provas

Neste domingo (3), ocorre o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para mais de 4,3 milhões de inscritos confirmados. Nessa reta final, é comum que muitos estudantes se sintam pressionados para fazerem uma boa prova e tenham expectativas. É então que entra um dos potenciais empecilhos para um bom desempenho: o nervosismo.

Embora sentir ansiedade antes de um grande teste seja natural, é preciso ter cuidado. Marden Moura, professor de filosofia do pré-universitário do Colégio Christus, explica que dominar as emoções nos dias anteriores à prova é tão importante quanto ter todos os conteúdos na ponta da língua.

"Aristóteles, filósofo grego que possui certa incidência no Enem, dizia que a virtude estava no equilíbrio e, por essa razão, é importante que, nessa reta final, os estudantes busquem realizar um bom descanso para não chegar à prova cansados, mas também é preciso fazer uma revisão qualitativa", recomenda.

Os educadores relatam que alguns alunos podem se sentir perdidos sobre o que fazer ou não às vésperas do Enem. Ao Diário do Nordeste, a professora de língua portuguesa Ana Cecília de Sousa, que dá aulas para pré-vestibulandos em um curso na Universidade Federal do Ceará (UFC), destaca que manter a calma, cercar o ambiente social de boas energias e revisar os últimos tópicos podem ser ótimos fatores para os candidatos dominarem o nervosismo.

"Os dias finais são muito corridos, mas os estudantes precisam ter cautela consigo mesmos. É preciso que eles confiem no trabalho que fizeram ao longo de todo o ano e tenham essa segurança de que a prova é o resultado do esforço em equipe", declara.

Como abordado por Cecília, relação entre educador e estudante é, muita das vezes, o elo que ajuda a transformar o sonho em realidade. A estudante de ciências sociais da Universidade Federal do Ceará (UFC) Isabela Torres, que dá aulas para pré-vestibulandos em um curso na instituição, também comenta que a parceria na sala de aula é um dos fatores que potencializam a confiança dos alunos antes e durante o exame.

"Todos que estão cursando o Enem têm o sonho de entrar em uma universidade. Essa não é simplesmente uma prova, mas representa a expectativa de muitas pessoas e famílias. Então, para nós, professores, repassar os conteúdos importantes para a prova é importante, mas também é entender as diferentes realidades dos alunos e criar um ambiente saudável e longe de pressões que possam atrapalhá-los", reforça.

Dicas para os momentos finais

Ao ouvir os educadores, o Diário do Nordeste formulou uma lista de preparativos para ajudar os candidatos a lidarem melhor com o nervosismo que pode surgir nas vésperas do Enem

Faça um breve cronograma de estudos e pontue o que é mais importante para ser revisado antes do exame

Pratique simulados com questões das edições anteriores do Enem, para ter uma percepção mais clara dos conteúdos que podem aparecer nas questões

No dia anterior à aplicação, tenha uma boa noite de sono e opte por refeições mais leves, para que o corpo não fique sobrecarregado

É recomendável praticar atividades físicas de baixo impacto, como caminhar, correr ao ar livre ou andar de bicicleta. O corpo cansado afeta a mente.

Não se culpe por optar pelo lazer ao invés da revisão. Os momentos leves são importantes para descontrair e relaxar.

Cheque com antecedência o local de prova e os horários para a abertura e fechamento dos portões, além de separar documentos e o material permitido para a realização da prova.

