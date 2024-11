O que não pode levar para o Enem em 2024? Veja itens proibidos

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 será realizado nos próximos domingos, 3 e 10 de novembro. A prova, que é uma das principais formas de ingresso no ensino superior no Brasil, exige que os candidatos estejam atentos não só aos conteúdos, mas também as regras estabelecidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

De acordo com o Inep, 4.293 candidatos foram eliminados por violações no primeiro dia do Enem 2023, como portar equipamentos eletrônicos e não atender às orientações dos fiscais.

Itens proibidos no Enem 2024

Para evitar imprevistos no dia da prova, é importante saber o que não pode ser levado. Entre os itens vetados estão:

Óculos de sol e artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira e gorro;

Relógio e quaisquer dispositivos eletrônicos;

Fones de ouvido;

Livros, manuais e anotações;

Lápis, borracha, régua, corretivo ou canetas que não sejam transparentes;

Calculadoras;

Esses itens deverão ser colocados em um envelope fornecido pela organização da prova antes de entrar na sala. Celulares e aparelhos eletrônicos também devem permanecer desligados e guardados nos envelopes durante todo o exame.

A entrada de lanches é permitida desde que sejam vistoriados pelo fiscal da sala.

Horários e orientações gerais

Nos dois dias de aplicação do Enem, os portões dos locais de prova abrem às 12h e fecham pontualmente às 13h. As provas começam às 13h30. Chegar com antecedência e levar apenas os itens permitidos são cuidados essenciais para garantir a participação sem contratempos.

No dia da prova, os candidatos precisam apresentar a via original de documento oficial de identificação com foto para a realização das provas. Serão aceitos RG, CNH, carteira de trabalho, passaporte e até documentos digitais com foto (como e-Título), por exemplo.

Além disso, é preciso utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.