IFCE oferta mil vagas para capacitação de estudantes de TI; saiba como participar

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) está com as inscrições abertas para o EmbarcaTech no Ceará, uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Ao todo, são seis mil vagas oferecidas em uma plataforma de Ensino a Distância (EaD), com mil delas disponibilizadas no Ceará. As inscrições vão até domingo (3).

A ação é coordenada pela Softex e tem objetivo de preencher a demanda por talentos em tecnologias de Sistemas Embarcados e aplicações em Internet das Coisas (IoT) em áreas críticas como Educação, Segurança, Indústria e Saúde.

O programa também se estende em polos nos IFs do Rio Grande do Norte, do Piauí, do Maranhão, no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Informática e Eletrônica (CEPEDI), na Bahia e no Instituto Hardware BR, no Distrito Federal.

Além disso, o projeto tem apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.

Programa EmbarcaTech

A área de sistemas embarcados consiste em sistemas computacionais que possuem hardware e software projetados para uma aplicação específica. Atualmente, ela oferece várias oportunidades para profissionais de tecnologia no Brasil e no exterior.

O programa EmbarcaTech possui para a formação em tecnologia e é dividido em duas fases principais: uma capacitação inicial e uma residência tecnológica.

A primeira fase terá capacitação intensiva com duração de três meses (160 horas), oferecida via uma plataforma de Ensino à Distância (EaD) para todos os alunos.

Enquanto isso, a segunda fase é uma residência tecnológica com carga total de 240 horas que se estende por doze meses, destinada aos 600 alunos com melhor desempenho na capacitação inicial, com 100 deles no Ceará.

Os selecionados contarão com o apoio de uma bolsa de estudos de R$ 3.100 durante o período de residência.