Consulta da 5ª parcela do Auxílio Emergencial no Dataprev está liberada? Entenda

Conforme a assessoria de imprensa do Ministério da Cidadania, responsável pela organização dos pagamentos, ainda não há previsão de quando a consulta será liberada. Resta esperar a publicação do calendário de pagamentos no Diário Oficial da União (DOU).

A consulta do Auxílio Emergencial é feita por meio do Dataprev, no site da Caixa ou pelo telefone 111. As plataformas informam quem irá receber ou não o benefício. Como consultar o Auxílio Emergencial no Dataprev? Primeiro, acesse a plataforma do Dataprev.

Informe CPF, nome completo, nome da mãe e data de nascimento. Clique no captcha "Não sou um robô" e, então, em enviar.

Todas as informações relacionadas ao processamento em todas as rodadas do Auxílio Emergencial aparecerão na tela, incluindo as motivações caso o benefício não tenha sido aprovado. O site também exibe resultados das análises, data de recebimento e envio dos pedidos, motivo para negação do benefício, situação da segunda solicitação e contestação do pedido negado.

Pagamento para o Bolsa Família

Os beneficiários do Bolsa Família recebem as parcelas do Auxílio Emergencial seguindo o calendário próprio do programa, que é divulgado no início de todos os anos. O pagamento do benefício é feito normalmente nos últimos dez dias úteis do mês.

O pagamento de agosto começará a ser depositado no dia 18 para os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 1 e o calendário segue com novos pagamentos até o final do mês.

Informações no Whatsapp

A Caixa Econômica Federal vai enviar mensagens pelo aplicativo WhatApp para informar aos beneficiários as datas de depósitos e de liberação dos saques da nova rodada de pagamentos.

Serão 500 milhões de mensagens gratuitas, o que permitirá que até mesmo beneficiários que utilizam o aplicativo e estejam eventualmente sem créditos ou plano de dados ativo possam receber as informações oficiais enviadas pela Caixa.

Para receber o comunicado é necessário que o beneficiário tenha cadastrado o número de celular no aplicativo Caixa Tem.

Preciso atualizar meu cadastro para receber a 5ª parcela do auxílio emergencial?

Não. O beneficiário do Auxílio Emergencial 2021 que recebeu as parcelas de abril a julho não precisa realizar um novo cadastro e nem atualizar o atual para ter direito às três rodadas adicionais (5ª, 6ª e 7ª), autorizadas com a prorrogação do benefício.

O valor será depositado automaticamente após a análise dos dados pelo Dataprev, como foi realizado durante todo o processo de repasse do auxílio.

Portanto, o trabalhador não precisa efetuar novas ações no Dataprev ou no Caixa Tem para receber.

E quem tiver o benefício negado?

Quem tiver o benefício negado, poderá contestar o resultado no site do Dataprev, nas novas datas que serão divulgadas posteriormente.

Segundo o Ministério da Cidadania, o sistema só deve aceitar a contestação de casos em que é possível haver nova atualização na base de dados do Dataprev.

O Governo Federal prorrogou o auxílio emergencial para os meses de agosto, setembro e outubro. Ao todo, serão beneficiados aproximadamente 40 milhões de brasileiros.

Quem não pode receber o auxílio 2021?

Empregado formal ativo;

Membro de família com renda mensal acima de três salários mínimos (R$ 3,3 mil);

Residente no exterior;

Pessoas que recebem benefício previdenciário, assistencial ou trabalhista, exceto Bolsa Família e Pis/Pasep;

Quem tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019;

Quem tinha, em 31 de dezembro de 2019, bens ou direitos com valor total superior a R$ 300 mil;

Quem recebeu em 2019 rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, com soma superior a R$ 40 mil;

Tenha sido incluído como dependente, seja cônjuge, companheiro, filho ou enteado nas condições dispostas nos três itens anteriores;

Esteja preso em regime fechado ou tenha CPF vinculado à concessão de auxílio-reclusão;

Tenha menos de 18 anos, exceto mães adolescentes;

Tenha tido o auxílio emergencial em 2020 cancelado;

Não tenha movimentado valores do auxílio emergencial em 2020;

Seja estagiário, residente médico ou residente multiprofissional, beneficiário de bolsa de estudo concedidas por órgãos públicos.