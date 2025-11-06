Conheça a plataforma Cirurgia Já, que reduz espera por cirurgias no Brasil

Uma iniciativa médica inovadora tem ganhado destaque ao oferecer uma alternativa para milhares de brasileiros que aguardam por procedimentos cirúrgicos nas filas do Sistema Único de Saúde (SUS). Idealizada por profissionais com mais de 15 anos de experiência na área da saúde, a Cirurgia Já surge como uma plataforma que alia tecnologia, acessibilidade e segurança para acelerar o acesso a cirurgias de forma ética e transparente.

O serviço é voltado especialmente para pacientes que já possuem o pré-operatório concluído e estão apenas aguardando a realização da cirurgia. Por meio da plataforma, é possível antecipar o procedimento com preços acessíveis e opções de parcelamento, garantindo rapidez no atendimento. A meta da empresa é realizar mil cirurgias até dezembro deste ano.

De acordo com Tamilis Feitosa, Diretora Comercial da Cirurgia Já, todo o processo foi desenhado para ser simples e sem burocracia. “A plataforma é fácil e acessível, sendo todo o contato feito por telefone ou pela internet, não sendo necessário deslocamento do usuário. Entendemos a necessidade do paciente e conectamos ele ao especialista que ele precisa, bem como a todas as demandas que a cirurgia dele necessita, como laboratórios, clínicas de imagem, hospitais, além dos bancos e financeiras”, destaca.

A segurança, segundo Tamilis, é um dos pilares centrais da atuação da empresa, que se consolida pela confiabilidade dos serviços prestados. “Nossos hospitais são todos de grande porte, com a segurança de leitos de UTI e a segurança adequada, além da escolha criteriosa dos profissionais médicos que compõem o time de especialistas, sendo todos os profissionais com residência médica e o registro de RQE na sua área de atuação. Além disso, nosso NPS é de 9,8 e a classificação pelo Google de 5 estrelas no atendimento”, complementa.

“Sabemos que a parte financeira é importante, mas prezamos pela segurança e pela ética nos procedimentos. Respeitamos sempre os limites das cirurgias e buscamos solucionar os casos individualmente, com as melhores opções para cada paciente. Com isso, conseguimos dar aos nossos pacientes uma ampla cobertura de apoio no período pré, intra e pós-operatório”, ressalta.

Outro diferencial da Cirurgia Já está na transparência e previsibilidade financeira, aspectos essenciais para a confiança do paciente. “Nossos pacientes contam com pacotes pré-definidos daquelas patologias. Tudo com a maior transparência possível. Daí vem nosso Slogan, ‘Cirurgias sem surpresas’”, finaliza.