Confira dicas de como guardar dinheiro e investir para casar

Ter uma festa de casamento grandiosa, com muitos convidados, ou mesmo uma recepção mais simples, apenas com os amigos e familiares mais próximos, é um sonho de muitos casais. O custo de buffet, espaço, cerimonialista, vestido e tantos outros gastos inerentes a essa celebração, contudo, pode assustar.

O sonho pode parecer impossível para quem não possui nenhuma reserva financeira, mas, com planejamento, é possível colocá-lo em prática. O casal deve começar por definir em conjunto dois pontos que irão guiar todo esse processo: data e tamanho da festa.

Quanto mais tempo houver até a festa, mais confortável será poupar, sem ser necessário tirar tanto do orçamento mensal. Se a ideia for fazer um casamento com muitos convidados, provavelmente serão necessários aportes mensais maiores.

Na hora de investir os recursos, constância e disciplina são mais importantes do que rentabilidade. O indicado é apostar em investimentos mais conservadores e previsíveis, para evitar qualquer perda do dinheiro guardado antes da festa.

Planejamento

O casamento é um passo importante na vida de qualquer casal e, para evitar frustrações, tudo deve ser devidamente conversado e alinhado entre ambas as partes. Quando namorados pensam em se tornar noivos, é preciso falar sobre a vida financeira – o que, às vezes, é um tabu.

A educadora financeira da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), Juliana Barbosa, indica que antes mesmo de começar a juntar dinheiro ou investir, o casal deve acertar em conjunto os detalhes da festa.

As escolhas com relação ao porte da festa devem ser feitas olhando sempre o orçamento mensal tanto do noivo quanto da noiva. É necessário saber quanto cada um pode dispor por mês para descobrir quanto tempo será necessário para juntar aqueles recursos.

A pesquisa de fornecedores também deve ser feita logo nessa fase inicial, para que os noivos tenham uma noção real do quanto será gasto e também se planejarem com relação ao prazo em que devem realizar os pagamentos mantendo a reserva da data.

Juliana Barbosa educadora financeira da Abefin O ideal é que quando começar a investir já tenha visitado o buffet para saber até quanto tempo antes você precisa reservar a data. Em alguns locais você pode dar um sinal para poder garantir a data. Tem lugares que é 15 dias antes, 1 semana antes, 1 mês antes. Depende muito do fornecedor

Poupança

Guardar dinheiro pode ser um desafio, principalmente para quem não tem as contas equilibradas. A disciplina nos aportes é o ponto principal para conseguir realizar o sonho do casamento.

Cada membro do casal deve fazer um diagnóstico financeiro, analisando quanto se recebe e quanto se gasta. A partir daí, pode ser necessário realizar cortes em gastos supérfluos para guardar mensalmente o valor proposto.

“O ideal é que analisem a situação financeira em conjunto, entendam a renda de cada um, quanto cada um pode guardar todos os meses. Quando se chega para casar, você não casa devendo, paga tudo antes da festa”, discorre Juliana Barbosa.

Algumas empresas possibilitam fechar contrato com prazos extensos, possibilitando aos noivos pagarem as parcelas antes da data da festa.

Por mais que essa seja uma opção para quem não tem a disciplina de poupar, investir o dinheiro para pagar a festa à vista costuma ser mais vantajoso, já que em vez de pagar juros, os noivos receberão juros em rentabilidade.

“Se hoje você não tem nada e quer fechar o casamento parcelando, a primeira coisa é que você pode pagar um valor maior, com juros embutidos. A segunda situação é que o fornecedor pode ter algum problema e o casal pode ficar preso a ele. Quando você está guardando todo mês e investindo, o dinheiro é seu, ele dá um poder de barganha para conseguir desconto”, defende.

Quem não tem dinheiro na mão para a festa também não deve fazer empréstimos para realizar o sonho, na análise de Juliana.

“A festa é a primeira etapa, além dela tem a casa, a vida a dois. Imagina ter a festa, mas entrar em um casamento já com dívidas. Eu sou muito de dar um passo de cada vez e viver o que minha realidade me permite viver. Tem que ser bem pé no chão. Se não posso fazer a festa mais glamourosa, não vou passar em branco, mas também não vou recorrer a empréstimo”, afirma.

Onde investir?

Independente do perfil de investidor do casal, o indicado é que o dinheiro do casamento seja colocado em um lugar mais conservador, priorizando segurança e liquidez à rentabilidade.

“A gente hoje vê a bolsa fechar no negativo. Pode ser que a pessoa invista e lá na frente não tenha. Quando tem um objetivo com prazo, a renda variável não é a mais indicada”, recomenda a educadora financeira da Ativa Investimento, Bia Moraes.

O especialista em investimentos da Warren, Carlos Macedo, explica que o local onde serão realizados os aportes depende diretamente do tempo que resta até o casamento.

Carlos Macedo especialista em investimentos da Warren Se o prazo é menor que um ano, recomendo 100% em título pós-fixado, só para corrigir para proteger o poder de compra. Pode investir em tesouro Selic ou em conta remunerada que paga 100% CDI. Se o prazo é entre 1 e 2 anos, pode tomar um pouco de crédito privado, fundos de crédito conservador. Quanto mais próximo do objetivo você tiver, você tem que vender e ficar 100% em pós 6 meses antes da data

Colocar o dinheiro guardado em títulos com prazo para retirada pode render uma rentabilidade maior, mas é importante ter sempre uma parcela que possa ser tirada a qualquer momento, já que existem diferentes datas de pagamentos a depender do fornecedor. Mesmo que isso signifique uma rentabilidade menor.

Bia Moraes aponta que o segredo sempre é ter uma diversificação para conseguir aumentar a rentabilidade sem correr tanto risco.

“Tudo tem que partir do princípio da diversificação. É importante não colocar todos os ovos na mesma cesta, pode acontecer de nem ter mais casamento por perder dinheiro investindo. É importante montar uma carteira que leve em consideração as datas de pagamentos dos fornecedores”, diz.