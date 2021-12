Noivos levam golpe de cerimonialista e buffet duas horas antes de casamento, em Fortaleza

"Era para ser o melhor dia da minha vida e se transformou no pior", definiu Vitória Kelly de Sá Custódio, 24, noiva que afirma ter levado um golpe de uma cerimonialista duas horas antes do seu casamento, em Fortaleza. A atendente relata que ficou desemparada, sem decoração, sem buquê e festa.

Vitória e o marido, João Bosco de Sousa Gadelha, 31, que trabalhou dia e noite como entregador por aplicativo para pagar o casamento, se casaram neste sábado (18): "Recebemos a benção de Deus. Meio desorganizado, mas foi".

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Vitória conta que fechou o pacote do cerimonial mais o buffet, chamado Espaço dos Sonhos, em abril deste ano. "Fiz a verificação, tive feedback positivo de outros noivos e acabei fechando. O buffet só podia ser pagamento à vista ou em 12 vezes no cartão, aí eu visitei o local e acabei fechando", relata a noiva.

Tudo corria bem até duas horas antes da cerimônia, quando Vitória recebeu uma mensagem da cerimonialista, Stephanie Ellus, falando que o buffet havia "sofrido um atentado". A atendente recorda estar se arrumando no salão e ficou desesperada.

Legenda: A cerimonialista mandou mensagem cancelando o evento pouco antes Foto: arquivo pessoal

"Eu fiquei aos prantos. Minha vó, que tem 76 anos e ia entrar comigo na igreja, me acalmou. Eu não sabia o que fazer, mas não podia deixar de ir à igreja, estava todo mundo me esperando", desabafa.

Sonho destruído

Sem buquê, pois o item seria de responsabilidade da contratada que deu o golpe, Vitória disse que "juntou forças" e andou para o altar. "Virou meu pesadelo", definiu.

Após o fim do casamento, e de fotos tiradas na praça em frente à igreja, longe do ideal sonhado pela jovem de 24 anos. Ela e o marido foram em duas delegacias, mas não conseguiram fazer o Boletim de Ocorrência.

"Ela acabou com meu sonho e do meu marido, e era uma pessoa que eu confiava e que chegou a me pedir dinheiro emprestado. Eu gostava tanto dela", comentou a noiva.

O Diário do Nordeste tentou contato com Sthepanie Ellus e o Espaço dos Sonhos, mas as ligações não foram atendidas.