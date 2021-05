Confira calendário da prova de vida de aposentados e pensionistas do INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai retomar o bloqueio de pagamentos por falta de prova de vida dos seus beneficiários. A retomada acontece após mais de um ano de suspensão por conta da pandemia de Covid-19.

As regras começam a valer no dia 1º de junho e foram publicadas nesta quinta-feira (13), no Diário Oficial da União.

Os primeiros bloqueios serão para os benefícios daqueles que foram convocados para fazer a prova de vida pela internet, ainda no início do ano, e não o fizeram.

O prazo se encerra no dia 31 deste mês. Vale lembrar que ainda é possível realizar o procedimento em um banco, até mesmo em caixas eletrônicos.

Calendário de prova de vida

A partir de 1º de junho, todos os demais segurados terão que ir aos bancos para realizar a comprovação de vida. Para isto, o beneficiário não precisa se apressar, tendo em vista que deverá obedecer à escala pelo mês de aniversário. Veja abaixo como proceder:

Prazo original: Março e abril/2020 / Nova prova de vida: Junho/2021

Prazo original: Maio e junho/2020 / Nova prova de vida: Julho/2021

Prazo original: Julho e agosto/2020 / Nova prova de vida: Agosto/2021

Prazo original: Setembro e outubro/2020 / Nova prova de vida: Setembro/2021

Prazo original: Novembro e dezembro/2020 ; Nova prova de vida: Outubro/2021

Prazo original: Janeiro e fevereiro/2021/ Nova prova de vida: Novembro/2021

Prazo original: Março e abril/2021 / Nova prova de vida: Dezembro/2021

Como proceder em caso de bloqueio do benefício

Caso haja bloqueio do benefício por falta de prova de vida, primeiro o beneficiário deverá solicitar a reativação de forma remota, através do site ou do aplicativo Meu INSS.

No endereço eletrônico será solicitado documentos pessoais, como CPF e RG, além do comprovante de residência. Após realizar o requerimento online, o beneficiário deverá comparecer ao banco para concluir a realização da prova de vida.

Prova de vida digital

Ainda no início do ano, o INSS lançou a prova de vida digital para 5,3 milhões de segurados. Essas pessoas foram convocadas para integrar esse projeto-piloto.

Vale lembrar que a prova de vida é obrigatória para os segurados do INSS que recebem seu benefício por meio de conta corrente, conta poupança ou cartão magnético. Por isso, todo ano eles devem comprovar que estão vivos, evitando fraudes e pagamentos indevidos.