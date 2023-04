Compradora da Lubnor promete ações para comunidades do entorno da refinaria

A Grepar, que está em processo de aquisição da refinaria Lubnor, tem se reunido com líderes de comunidades do entorno da indústria, na área do Mucuripe, em Fortaleza. O objetivo é ouvir as demandas e sugestões de melhorias para a região.

O último encontro aconteceu nesta semana, na Associação Arte Costura, no bairro Cais do Porto. Conforme a empresa, um dos compromissos é trabalhar um plano de responsabilidade social com a população das adjacências da refinaria.

Aquisição aprovada pelo Cade

A Grepar tem contrato assinado para a compra da Lubnor com a Petrobras. A aquisição da refinaria foi aprovada sem restrição no último mês de dezembro pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e agora aguarda a revisão no Conselho do Tribunal do órgão.

Segundo o consultor executivo da Grepar, Eduardo Bellaguarda, estão previstas para os próximos meses novas reuniões com os moradores.

Para a coordenadora da Associação Arte Costura, Edineusa dos Reis, a falta de ações sociais e oportunidades de emprego é um dos principais problemas vivenciados pelos moradores.

Edineusa dos Reis Coordenadora da Associação Arte Costura Os bairros dessa região são bem problemáticos quanto à questão da vulnerabilidade social. Nós estamos precisando muito de apoio em projetos sociais e com essa vinda da Grepar a gente espera que isso possa contribuir com a vida de dezenas de pessoas da nossa comunidade"

Conforme o líder comunitário Francisco Carlos da Silva, os moradores em todas as comunidades do entorno da Lubnor têm grandes dificuldades com falta de emprego e renda. "Precisamos de emprego, capacitação e trabalhos sociais que ajudem a todos os moradores", afirma Carlão, como é conhecido pelos moradores nas comunidades.

Dentro do plano de ESG da empresa, está previsto desenvolver ações integradas com a população em três áreas: qualificação profissional, esporte e artes.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE