Grepar investirá R$ 150 milhões na Lubnor nos dois primeiros anos

A Grepar Participações, empresa que está em processo de compra da refinaria Lubnor, da Petrobras, localizada em Fortaleza, planeja investir R$ 150 milhões na usina ao longo dos primeiros dois anos.

O consultor estratégico da Grepar, Eduardo Bellaguarda, reuniu-se na terça-feira (31) com o presidente da Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece), Danilo Serpa. No encontro, o executivo apresentou o plano de investimentos da empresa. A aquisição foi aprovada em dezembro do ano passado pelo Cade (Comitê Administrativo de Defesa Econômica) e aguarda apenas revisão do Tribunal do Conselho.

Empregos

"Serão 30 milhões em 2023 e mais R$ 120 milhões no ano que vem. Vamos manter a estrutura mínima atual de empregos diretos e chegar a 700 postos de trabalho diretos e indiretos", afirma.

O plano da companhia é investir pelo menos R$ 360 milhões nos próximos 10 anos e aumentar o tamanho da produção de asfaltos e lubrificantes em 30%.

A intenção, segundo Eduardo, é manter o atendimento no Nordeste e também em outros estados em períodos de baixa demanda na Região. A empresa pretende também executar um amplo plano de ESG para beneficiar a comunidade do entorno da refinaria.

Para Danilo Serpa, os aportes financeiros prometidos pela empresa são importantes para o desenvolvimento do Estado. "Todo investimento que chega para aumentar os empregos e melhorar a vida do povo é bem-vindo. Além disso, a produção de asfalto é essencial para o crescimento do Ceará e do Nordeste", afirma.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil