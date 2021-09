Com foco em inovação e investimentos, projeto CE Avança começa quinta-feira (16)

Na próxima quinta-feira (16), a partir das 8h30, a Câmara Americana de Comércio para o Brasil (AmCham) dá início ao Projeto CE Avança. O Fórum acontece em cinco encontros, reunindo setor privado, Governo, instituições e a sociedade para promover um manifesto em prol do desenvolvimento do Estado do Ceará.

O evento é totalmente gratuito e aberto ao público mediante inscrição no site da AmCham Brasil. Neste ano, a programação acontece em formato digital.

A proposta do CE Avança é debater as perspectivas de crescimento do Estado e desenvolvimento do mercado local, tendo como base os pilares da infraestrutura, inovação e investimentos.

"Ser protagonista de sua história está no DNA do Ceará. Não combina conosco estar por trás das cortinas e esperar as coisas acontecerem. Acreditamos que devemos contribuir para o aumento da competitividade e para a melhoria do nosso ambiente de negócios", declara a superintendente Nordeste da AmCham Brasil, Alessandra Andrade.

Desenvolvimento do Ceará

No evento inaugural, representantes do Poder Público e da iniciativa privada debaterão as ações atuais para o desenvolvimento do Estado, assim como as expectativas para atração de novos investimentos e o fortalecimento da economia local.

Entre os participantes, o governador Camilo Santana; o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante e o presidente da Fecomércio, Luiz Gastão.

A transmissão do evento será feita pelos canais e veículos próprios da Câmara Americana de Comércio, com acesso irrestrito para sócios e não sócios.

Confira a programação e os participantes do CE Avança:

Quinta-feira (16) - Evento inaugural

Camilo Santana, governador do Ceará;

Mário Queirós, presidente da Pague Menos;

Danilo Serpa, presidente do Complexo Industrial e Portuário do Pecém;

Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec;

Luiz Gastão, presidente da Fecomércio

Dia 21 – Painel de Infraestrutura

Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura;

Evaldo Cruz Neto, superintendente da Sudene;

Eduardo Neves, presidente da ZPE do Complexo do Pecém;

Leonardo Carnielle, diretor de Desenvolvimento da Fraport Brasil.

Dia 22 – Painel de Inovação

Júlio Cavalcante, secretário executivo de Inovação do Governo do Estado do Ceará;

Victor Costa, diretor Brasil da Angola Cables;

Roberto Nogueira, CEO da Brisanet.

Dia 23 – Painel de Investimentos

Rodrigo Bourbon, superintendente do Banco do Nordeste do Brasil (BNB);

Ricardo Rodrigues, chefe de Relacionamento com Estados e Municípios do BNDES;

Marcus Saraiva, fundador da Cordel Ventures.

Dia 28 – Fechamento

Eduardo Girão, senador da República pelo Estado do Ceará;

Cesar Ribeiro, secretário de Relações Internacionais do Estado do Ceará;

Severino Neto, presidente dos Mercadinhos São Luiz;

Amarílio Macêdo, presidente do Conselho da J. Macêdo.