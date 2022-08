Cidades inteligentes conquistam espaço na Região Metropolitana de Fortaleza

Com o avanço da digitalização, novas funcionalidades ampliam as formas de interação entre pessoas, serviços, moradias e de cidades. Uma destas inovações são as smart cities (cidades inteligentes), com infraestrutura de alto padrão, facilitando a moradia, o convívio, a sustentabilidade, a economia e a mobilidade urbana. De acordo com a empresa de consultoria e pesquisa tecnológica Technavio, esse mercado deve gerar US$ 2,1 trilhões até 2024. Com projeto em São Gonçalo do Amarante, a empresa ítalo-britânica Planet Smart City constrói cidades e bairros nesta modalidade.

Somando inovação social, tecnologias digitais e soluções inteligentes, a proptech de grande presença global no mercado imobiliário promove, até hoje, 31 de agosto, uma ação promocional em lotes residenciais do Smart City Laguna, que conta com projeto de moradia brando e revolucionário. As prestações podem ser parceladas em até 100 vezes sem juros, com valor de R$ 450. As informações completas estão disponíveis no link https://bit.ly/3cshl3M.

DNA tecnológico

O projeto urbanistico do Smart City Laguna possui avenidas adaptadas a diversos modais e pisos intertravados para facilitar o escoamento da água e evitar alagamentos nas vias. Quanto à inovação, a smart city possui um Hub de Inovação com salas de coworking, cinema, bibliotecas gratuitas de livros e de objetos, ateliê de costura e espaços de convivência integrados. Segundo Susanna Marchionni, cofundadora e CEO da Planet Smart City no Brasil, as residências da marca possuem uma infraestrutura planejada pensando no futuro.

A sustentabilidade também é um dos pilares de cidades inteligentes e marca presença no Smart City Laguna, com banco de mudas, bicicletários compartilhados e aparelhos de exercício renováveis, que funcionam a partir do reaproveitamento da energia gerada para recarregar celulares, além de bancos com conexão Wi-Fi e entradas USB. Além disso, a empresa disponibiliza o Planet App, uma plataforma digital própria, que permite que os moradores interajam entre si e com o bairro ao seu redor.

"O Planet App foi desenvolvido pela própria Planet em seu centro de referência em Turim, na Itália. Com ele, é possível reservar livros e equipamentos nas bibliotecas, além de verificar horários para uso de áreas de convivência, como, por exemplo, o campo society de Laguna", explica Susanna.

Para além da tecnologia, a CEO acredita também que as soluções desenvolvidas nas smart cities contribuem para a Gestão Social, promovendo a integração entre a comunidade e relações interpessoais, refletindo na melhora da qualidade de vida de quem a habita.

Com a adesão de iniciativas ESG nas empresas, Susanna acredita no crescimento dos projetos inteligentes e visa como eles impactam a mobilidade urbana. “Acredito que cidades inteligentes serão cada vez mais comuns no Brasil. Quando se constrói uma cidade, não dá para pensar na demanda dela agora, mas, sim, na demanda que haverá daqui a vinte anos e além. Para isso, é importante já delimitar faixas de carro, bicicleta, ônibus e pedestre na concepção do município, para que, no futuro, isto não se torne um problema”, finaliza.

A Planet Smart City conta com seis projetos no Brasil, sendo dois empreendimentos em operação no Ceará, um no Rio Grande do Norte, um já entregue e dois em construção na cidade de São Paulo. Com sede em Londres e operação no Brasil, Índia, Estados Unidos e Itália, a companhia enxerga a possibilidade de uma abertura de capital na Bolsa de Valores norte-americana até o fim do ano de 2024. Desde 2016, a empresa recebeu o aporte de US$ 160 milhões realizado por mais de 400 sócios.

Serviço



Condições especiais para compra de lotes residenciais de Smart City Laguna

Data: até 31 de agosto

Compras no site da campanha Planet Smart Cirty: https://bit.ly/3cshl3M