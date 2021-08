Centro Fashion realiza bazar anual durante duas semanas

O Centro Fashion Fortaleza irá realizar a sexta edição do seu bazar anual entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro e de 7 a 11 de setembro. Os descontos irão valer nos cerca de 5 mil estabelecimentos do empreendimento.

Lojas de roupas femininas, masculinas, infantis, moda praia, calçados, acessórios, dentre outros, estão participando da campanha, que tem o objetivo de zerar os estoques para permitir o lançamento de novas coleções.

"Antes da pandemia, o nosso bazar acontecia em apenas uma semana. Contudo, no nosso contexto atual de pandemia, resolvemos estender esse período de descontos para todos comprarem com segurança e sem aglomerações”, afirma Ivan Lucca, superintendente do Centro Fashion.

Já consolidado no calendário do comércio local, a expectativa para o bazar é de otimismo no aumento de vendas, embora ainda não seja possível estimar o impacto, especialmente com as vendas online.

Para a proprietária da Petee Store, Liliane Cruz Oliveira, a temporada de preços baixos está gerando ansiedade. “Minhas expectativas são as melhores possíveis. No bazar teremos uma ótima oportunidade para escoar os nossos produtos de liquidação para lançarmos as novas coleções posteriormente”, declara a lojista

O Centro Fashion funciona de terça-feira a sábado, das 9h às 19h, mas para quem prefere comprar de casa, o empreendimento disponibiliza a Feira Digital com mais de 1,2 mil marcas à disposição do cliente.

“Cada loja ou box é responsável pela precificação, transações de entrega e pagamento. Inclusive, se quer inserir suas peças de bazar de forma online também”, complementa Ivan Lucca.

Protocolos sanitários

Por conta da pandemia e da limitação de consumidores no interior do prédio ao mesmo tempo, o período do bazar foi estendido em uma semana, a fim de pulverizar o fluxo de clientes.

Conforme o Centro Fashion, o atual decreto de isolamento social permite até 5.278 pessoas simultaneamente no empreendimento. Além do controle da entrada de visitantes via software, outros protocolos serão exigidos, como o uso de máscara e aferição de temperatura, bem como estarão disponíveis álcool em gel e a retirada dos tickets de estacionamento sem a necessidade de contato com o botão.

“Caso nos aproximemos desse limite de pessoas, o software aciona e bloqueamos a entrada de novas pessoas. Entretanto, nosso bazar ocorrerá em duas semanas justamente para evitar aglomerações”, explica o superintendente do Centro Fashion.