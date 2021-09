Ceará gera 16,5 mil vagas de emprego em agosto e tem melhor resultado em 29 anos

Apresentando números positivos pelo quinto mês consecutivo, o mercado de trabalho formal do Ceará ganhou, em agosto, novas 16.507 mil vagas de emprego, divulgou nesta quarta-feira (29) o Ministério da Economia.

O resultado não apenas leva o mercado de trabalho local a retomar os patamares pré-pandemia, mas representa ainda uma marca histórica para o Estado: é o maior saldo de vagas mensal da série histórica do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), iniciada em 1992, apesar das ressaltas metodológicas entre os anos.

O número é fruto de 48,2 mil admissões contra 31,7 mil desligamentos no período. O resultado observado no Ceará é o terceiro maior do Nordeste, atrás da Bahia (17.882) e Pernambuco (17.215).

Veja resultados no Nordeste:

Bahia: 17.882 Pernambuco: 17.215 Ceará: 16.507 Paraíba: 9.485 Rio Grande do Norte: 7.473 Alagoas: 5.456 Maranhão: 4.343 Piauí: 2.823 Sergipe: 1.694

No ranking nacional, o Estado é o oitavo do País em número de novas vagas geradas, sendo as primeiras colocações ocupadas por São Paulo (113,8 mil vagas), Minas Gerais (43,3 mil vagas) e Rio de Janeiro (22,9 mil).

Com o resultado do Ceará em agosto, o Estado acumula 61,9 mil novas vagas de emprego no mercado formal nos primeiros oito meses de 2021. Considerando essa base de comparação, é o 10º maior resultado entre as unidades da Federação.

Setores

Em agosto, o setor de serviços foi o principal responsável pelo resultado positivo, com a geração de 7,8 mil vagas de emprego formais.

Em seguida, aparece a indústria, com 3,5 mil vagas; comércio, com 2,5 mil; construção, com 1,8 mil e a agropecuária, com geração de 725 postos.

Perfil

As vagas lançadas no mercado de trabalho cearense em agosto deste ano foram ocupadas, em maior parte, por homens (9,7 mil), enquanto as mulheres foram minoria (6,7 mil).

Conforme os dados do Ministério da Economia, as contratações se concentraram entre os candidatos com ensino médio completo (11,3 mil) e com idade entre 18 e 24 anos, com 7,2 mil.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre negócios