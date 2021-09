Brisanet abre 400 vagas de emprego no Ceará

A Brisanet abriu 400 vagas de emprego no Ceará, a serem preenchidas neste mês de setembro. Nos estados do Nordeste em que a empresa atua, serão mais de 600 postos de trabalho no total.

Veja a distribuição das vagas

Ceará: 400 vagas

Piauí: 72 vagas

Pernambuco: 50 vagas

Sergipe: 50 vagas

Alagoas: 38 vagas

Rio Grande do Norte: 38 vagas

Paraíba: 30 vagas

Como concorrer

O processo seletivo para o preenchimento dos cargos, informa a empresa, deve ser feito online.

Os interessados precisam acessar o site da Brisanet, na aba “Trabalhe Conosco”. No site, o candidato tem acesso a todas as vagas disponíveis e a possibilidade de realizar a inscrição para a oportunidade mais adequada ao perfil.

Os principais cargos disponíveis são:

Cabista

Emendador de cabo de fibra óptica

Promotor de vendas e instalador de telecomunicações.

A Brisanet tem um quadro de 7 mil funcionários e vem expandindo as contratações em seu processo de ampliação da rede de serviços.

Fundada em Pereiro, no Ceará, a empresa abriu capital na Bolsa de Valores em julho deste ano.