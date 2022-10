Ceará cria mais de 12 mil vagas em setembro e tem o melhor desempenho do ano, aponta Caged

No último mês de setembro, o Ceará teve o maior saldo de geração de empregos do ano de 2022, com mais de 12 mil postos de trabalho com carteira assinada. O dado foi publicado na última edição do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado nesta quarta-feira (26) pelo Ministério da Economia.

O saldo de oportunidades de trabalho do mês passado foi gerado a partir de 50.455 admissões e 38.377 desligamentos, gerando o total de 12.078 novos empregos. No mesmo período, a soma de todos os estados da Federação geraram um saldo de 278.085 vagas formais.

Veja o saldo de empregos no Estado em 2022:

Setembro: 12,078 mil

Agosto: 8,824 mil

Julho: 10,335 mil

Junho: 10,154 mil

Maio: 6,811 mil

Abril: 5,441 mil

Março: 2,471 mil

Fevereiro: 7,962 mil

Janeiro: -2,286 mil

Setores em alta

Ainda segundo os dados do Caged, nenhum dos setores da economia cearense apresentou desempenho negativo. Mas o destaque ficou para os Serviços, responsável por gerar 41% dos empregos no Estado, com saldo de 5,015 mil.

Legenda: O setor de Serviços liderou o ranking positivo de saldo de empregos de setembro no Estado, com 5.015 postos de trabalho Foto: Divulgação / Caged

O ranking segue com a Indústria (2,8 mil empregos) em segundo lugar. Construção (1,9 mil), Comércio (1,7 mil) e Agropecuária (1,2 mil) completam a lista.

