Ceará cria 13 mil empregos com carteira assinada em julho, melhor resultado do Nordeste

Após gerar 9,7 mil vagas de trabalho formal em junho, o mercado de trabalho formal do Ceará avançou mais uma vez em julho e ganhou mais 13.420 empregos. É o maior resultado mensal entre todos os estados do Nordeste, de acordo com divulgação feita nesta quinta-feira (26) pelo Ministério da Economia.

No mês, o mercado formal contratou 43 mil pessoas e demitiu 29,6 mil, gerando o saldo positivo. Ainda de acordo com os dados da Pasta, de janeiro a julho, foram geradas 46,1 mil vagas formais no Ceará.

O resultado do Ceará também se destaca ante os outros estados brasileiros. A geração de vagas no Estado foi a sexta maior do País. Os maiores resultados foram observados em São Paulo (104,8 mil) e Minas Gerais (34,3 mil).

Municípios

Fortaleza teve a maior geração de empregos em julho deste ano, com saldo de 6.034 vagas. Esse saldo é fruto de 23 mil admissões e 16,9 mil desligamentos no período.

O mercado de trabalho formal em Juazeiro do Norte apresentou o segundo melhor desempenho do Estado, com 1.060 vagas geradas em julho deste ano. Confira a lista dos 10 municípios com o melhor desempenho do mercado de trabalho:

Fortaleza: 6.034 Juazeiro do Norte: 1.060 Eusébio: 737 Caucaia: 548 Sobral: 534 Maracanaú: 443 Quixeramobim: 382 Brejo Santo: 278 Aquiraz: 265 Icapuí: 233

Setores

Todos os setores analisados apresentaram saldo positivo de vagas no Ceará, mas o de serviços foi o principal responsável pela geração de emprego no Ceará em julho deste ano, com a crescente reabertura das atividades econômicas que estavam suspensas em decorrência do coronavírus. A atividade foi responsável por 5.040 vagas no período.

Dentro do setor de serviços, os destaques foram as atividades de informação, comunicação e financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, com mais de três mil vagas. Em seguida, aparecem as atividades de alojamento e alimentação, que ganharam 1.588 vagas.

O comércio e a indústria também apresentaram importantes contribuições nesse sentido. O primeiro teve um saldo positivo de 3.190 vagas em julho e o segundo, impulsionado pela indústria de transformação, garantiu 3.037 postos formais no sétimo mês do ano. A construção civil grou 1.858 vagas e a agricultura teve 295 postos a mais.

