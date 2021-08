Ceará Conectado prevê internet gratuita em todos os municípios do Estado, anuncia Camilo

Internet de graça nos espaços públicos de todos os municípios cearenses. É o que prevê o programa Ceará Conectado, anunciado nesta terça-feira (10) pelo governador Camilo Santana, durante live semanal nas redes sociais.

Com investimento de R$ 60 milhões, segundo informações da Casa Civil, a iniciativa deve dobrar a expansão do Cinturão Digital, na estratégia de transformar o Estado em um hub tecnológico.

"A partir daí o cabeamento será facilitado para conectar escolas, serviços públicos, prefeituras. Vamos levar rede para os municípios que ainda não tem rede do Estado, disse Camilo.

Segundo o governador, as diretrizes do programa estão sendo definidas e um Projeto de Lei (PL) deve ser enviado para autorização na Assembleia Legislativa ainda nesta semana.

Cidades sem rede

Entre os municípios que deverão ser beneficiados com o novo programa, estão Maranguape, Pacajus, Horizonte, Acaraú, Chaval, que ainda não dispõem de rede pública do serviço, conforme levantamento da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice).

"A conectividade será nas praças centrais dos municípios. Temos investido muito em conectividade. Hoje somos o Estado com a maior rede de fibra ótica pública no Brasil", destacou o governador.

