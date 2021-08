Estado seguirá buscando compradores para fábrica da Troller, afirma Maia Júnior

O Governo do Estado não deverá desistir de buscar possíveis investidores para continuar a produção da fábrica da Troller em Horizonte, mesmo depois dos empecilhos criados pela Ford. Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceará (Sedet) confirmou que manterá a "busca pela continuidade da fábrica para o desenvolvimento do município de Horizonte e a manutenção dos empregos".

Na última segunda-feira (9), a Ford lançou uma nota aos funcionários da Troller afirmando que iria encerrar a produção dos veículos off-road no próximo mês de novembro.

Além disso, o titular da Sedet, Maia Júnior, afirmou que os possíveis compradores da fábrica em Horizonte foram frustrados por uma decisão da matriz da Ford, detentora da marca cearense, de que os modelos da Troller não poderão ser produzidos por terceiros.

Contudo, Maia Júnior comentou que o Governo do Estado seguirá buscando novos investidores para manter a produção na planta instalada em Horizonte.

“Continuaremos firmes na busca de entendimentos para que a Ford reflita que esta posição tomada pela matriz é indesejada por nós. A marca Troller não é mundial, foi criada por cearenses! Esperamos que a Ford americana e a do Brasil não prejudiquem o desenvolvimento do Ceará e os trabalhadores cearenses”, ressaltou.

Trabalho difícil

Apesar da iniciativa, Maia reconheceu que será um trabalho muito difícil, já que qualquer novo comprador da fábrica terá de desenvolver um modelo completamente novo de veículo, sem poder aproveitar o conceito do T4 (modelo mais recente da Troller).

Maia Júnior secretário de desenvolvimento econômico do Estado Eles (Ford) dificultaram muito o processo de aquisição. Você entrar no mercado montando uma marca nova é muito difícil. Foi uma decisão corporativa, mas quando eles dizem que o T4 não pode ser fabricado por terceiros, se criou um modelo muito difícil", disse.

Negociações

De acordo com a nota da Sedet, as negociações para aquisição da fábrica da Troller vinham sendo acompanhadas com atenção pela própria Pasta, além da Secretária da Fazenda do Ceará e do Ministério da Economia.

"O estado monitorou as tratativas, sem interferência, e se manteve entusiasmado com a finalização comercial até julho, quando o processo se afunilou com três possíveis compradores e a Ford disse estar sendo atendida, do ponto de vista dos acertos comerciais", afirma a nota da Sedet.

Confira a nota da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado na íntegra:

Nota de esclarecimento

A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado do Ceará informa que foi surpreendida com a notícia do fechamento da fábrica da Troller, em Horizonte, a partir do mês de setembro. Desde janeiro que os Governos Estadual e Federal, por meio das Secretarias do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) e da Fazenda (Sefaz), e o Ministério da Economia, acompanham as negociações buscando prováveis compradores.

O estado monitorou as tratativas, sem interferência, e se manteve entusiasmado com a finalização comercial até julho, quando o processo se afunilou com três possíveis compradores e a Ford disse estar sendo atendida, do ponto de vista dos acertos comerciais.

Porém, na tarde dessa segunda-feira (09), o diretor institucional da Ford no Brasil, Rogério Goldfarb, informou por telefone ao titular da Sedet, Maia Júnior, a suspensão das negociações alegando decisões da matriz americana que havia contratado empresa especializada em fusões e aquisições para o processo. A Ford informou ainda que a decisão corporativa foi de seguir com a venda da Troller sem negociar marca e design de produtos, diferente do que foi anunciado em janeiro deste ano.

O Estado do Ceará reserva a posição de manter a busca pela continuidade da fábrica para o desenvolvimento do município de Horizonte e a manutenção dos empregos. “Continuaremos firmes na busca de entendimentos para que a Ford reflita que esta posição tomada pela matriz é indesejada por nós. A marca Troller não é mundial, foi criada por cearenses! Esperamos que a Ford americana e a do Brasil não prejudiquem o desenvolvimento do Ceará e os trabalhadores cearenses”, ressaltou Maia Júnior.