Evangelho de hoje, sábado, 04/05/2024 (Jo 15, 18-21

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fôsseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: 'O servo não é maior que seu senhor'. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou.



Reflexão – Quem não aceita a Jesus não conhece o amor perfeito do Pai.

Jesus nos exorta a não se incomodar nem se admirar quando formos perseguidos por procurar viver uma vida honesta e fiel a Deus, vivenciando o Evangelho. Ele mesmo nos explica: “Se fôsseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence... Eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia!” O mundo tem uma mentalidade contrária a tudo quanto Jesus no ensina e nós nunca seremos bem acolhidos no mundo se não agirmos como ele prega. Quem não aceita a Jesus vive na ignorância e não conhece o amor perfeito do Pai. Se queremos seguir a Jesus e sermos seus servos, temos que nos conscientizar de que também seremos perseguidos. Precisamos ter bem em mente que nunca seremos amados pelo mundo e não experimentaremos a sua paz, pois, ele anda na contramão dos ensinamentos de Jesus. Mesmo sabendo disso, muitas vezes também esperamos receber muito do mundo e quando somos bem-sucedidos nas coisas que logo passam, temos que nos contentar apenas com migalhas. Às vezes, também, não admitimos a existência da luta, da conquista, da perseguição compreendendo que, se somos de Deus Ele tem a obrigação de tirar todos os obstáculos da nossa frente. No entanto, Deus nunca irá nos mostrar o caminho completo. Ele guia os nossos passos na medida em que enfrentamos os obstáculos. Por isso, Jesus mesmo nos avisou: “Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós”. Nós estamos no mundo, porém, não pertencemos a ele, assim sendo, nunca poderemos nos amoldar a ele. – Você entende o que é não ter parte com o mundo? – Você realmente pensa diferentemente do mundo? – O que você tem esperado da sua vida: acomodação, sucesso, vida mansa, tudo conformado à sua vontade? – Você quer ser discípulo de Jesus? – O que você tem sofrido em Nome de Jesus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO