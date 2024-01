Ceará assina contrato com Ministério do Turismo para investir R$ 28 mi em infraestrutura no Interior

O Ceará está consolidando parcerias com o Ministério do Turismo para melhorar a infraestrutura de mais de dez municípios do Interior. Nesta sexta-feira (5), o governador do Estado, Elmano de Freitas, terá uma reunião com o ministro do Turismo, Celso Sabino, no Palácio da Abolição, em Fortaleza.

O debate foca nas novas parcerias entre Estado, União e municípios cearenses. Ao todo, aproximadamente R$ 28 milhões vão ser destinados para ações estruturantes para fomentar a cadeia turística do Estado. Conforme a Casa Civil, os recursos vão ser voltados para melhorias do acesso a equipamento turísticos, impactando em:

Construções;

Reformas;

Pavimentações

Além disso, por meio da Secretaria do Turismo do Ceará, ocorrerá a reforma na rota do Caminho de Assis, conhecido por abrigar os devotos de São Francisco no trajeto até a cidade de Canindé.

A solenidade com Elmano e Celso Sabino ocorre às 14h, com a presença da secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque.

Veja também

Quais municípios beneficiados?

Dentre os municípios que devem ser beneficiados pela parceria com a união, estão:

Lavras da Mangabeira;

Morada Nova;

Quixelô;

Aiuaba;

Trairi;

Iguatu;

Solonópole;

Tejuçuoca;

Pedra Branca;

Beberibe;

Nova Russas.

Os recursos focam nos equipamentos turísticos das cidades.