Caso de 'vaca louca' no Pará provoca suspensão das exportações de carne bovina para a China

O Ministério da Agricultura (Mapa) anunciou a suspensão temporária das exportações de carne bovina para a China, a partir desta quinta-feira (23), após a ocorrência de um caso de "vaca louca" no Pará. Por meio de nota, a Pasta informou que, diante da confirmação da "encefalopatia espogiforme bovina" — nome científico dado ao mal —, vem adotando todas as providências governamentais para o mercado no setor.

Seguindo o protocolo sanitário oficial, o órgão decidiu, nessa quarta-feira (22), interromper o comércio dessa proteína brasileira para o país asiático. O diálogo com as autoridades está sendo intensificado para demonstrar todas as informações e o pronto restabelecimento da comercialização do insumo.

Segundo a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), o caso ocorreu no município de Marabá, em uma propriedade com 160 cabeças de gado, que foi isolada pelo órgão. "A propriedade foi inspecionada e interditada preventivamente", destacou em nota.

Caso pode ser atípico e não deve se disseminar

Ainda conforme a instituição, os sintomas indicam que o caso se trata de uma forma atípica da doença, ou seja, que surge de espontaneamente no animal, sem risco de disseminação no rebanho nem ao ser humano.

"Foi feito o comunicado à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) e as amostras foram enviadas para o laboratório referência da instituição em Alberta, no Canadá, que poderá confirmar se o caso é atípico", declarou a pasta.

Segundo informações do Mapa, o animal em questão foi criado em pasto, sem ração, e abatido. A carcaça dele foi incinerada no local. "O serviço veterinário oficial brasileiro está realizando a investigação epidemiológica que poderá ser continuada ou encerrada de acordo com o resultado", informou.

Carlos Fávaro Ministro da Agricultura Todas as providências estão sendo adotadas imediatamente em cada etapa da investigação e o assunto está sendo tratado com total transparência para garantir aos consumidores brasileiros e mundiais a qualidade reconhecida da nossa carne."

Na última segunda-feira (20), o ministério informou a existência do caso suspeito, que havia sido submetido à análise laboratorial para a confirmação, que saiu nessa quarta-feira.

O que é a doença da 'vaca louca'

O mal da 'vaca louca', ou doença da 'vaca louca', é conhecida por esse nome por se instalar com maior frequência no gado, mas humanos podem se contaminar. Autoridades no Brasil afirmam, no entanto, que não há riscos no País para a compra ou consumo de carne. A condição é rara e neurodegenerativa, causada por príons que se instalam no cérebro e levam ao desenvolvimento gradual de lesões definitivas. Assim como os animais, os humanos podem desenvolver o príon infeccioso naturalmente ou a partir do consumo de carne contaminada.

Essas lesões costumam provocar sintomas comuns à demência, como dificuldade para pensar ou falar. Esses sintomas aparecem progressivamente de 10 a 12 anos após a infecção.

Após a apresentação dos sinais, a evolução da doença é rápida. O infectado costuma morrer após o período de seis meses a um ano, decorrente das perdas cognitivas causadas pela enfermidade.

WhatsApp do Diário do Nordeste

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.