Caso suspeito de mal da vaca louca no Brasil é investigado pelo Ministério da Agricultura

O Brasil pode ter registrado um caso do mal da vaca louca. Segundo o Ministério da Agricultura, peritos estão investigando um caso suspeito da doença, sem precisar o local onde o animal infectado se encontra.

A Pasta afirmou, em comunicado, que todas as medidas estão sendo tomadas e que o caso já foi submetido a exame laboratorial. As informações são do Uol.

"O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informa que acerca do caso suspeito de Encefalopatia Espongiforme Bovina (Mal da 'vaca louca'), todas as medidas estão sendo adotadas pelos governos. A suspeita já foi submetida a análise laboratorial para a confirmação ou não e, a partir do resultado, serão aplicadas imediatamente as ações cabíveis", afirma o comunicado.

Em 2021, a confirmações de dois casos atípicos, quando a doença surge espontaneamente em animais mais velhos, fizeram a China suspender a compra de carne bovina do Brasil.

Na ocasião, a Arábia Saudita também suspendeu as compras brasileiras por um período.